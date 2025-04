Počet obetí po zrútení strechy v Dominikánskej republike stúpol na 218

Santo Domingo 10. apríla (TASR) - Na 218 mŕtvych stúpol počet obetí utorkového zrútenia strechy v nočnom klube Jet Set v hlavnom meste Dominikánskej republiky. Oznámil to vo štvrtok šéf zasahujúcich záchranárov Juan Manuel Méndez. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Bohužiaľ, podľa predbežných údajov je 218 mŕtvych,“ povedal Méndez. Zranenia utrpelo ďalších vyše 500 ľudí. Méndez okrem toho priblížil, že záchranárom sa spod trosiek podarilo vyslobodiť 189 ľudí, ktorí prežili. V stredu večer vylúčili, že by sa na mieste mohli nachádzať nejakí ďalší preživší, a pátraciu akciu následne – po takmer dvoch dňoch – ukončili.



Medzi obeťami tragédie v Santo Domingu sú aj viaceré známe osobnosti vrátane dvoch bývalých profesionálnych bejzbalistov, miestnej političky či dominikánskeho speváka žánru merengue Rubbyho Péreza, ktorý v klube v ten večer vystupoval.



Do pátrania po preživších nasadili viac ako 300 záchranárov i pátracie psy. V stredu ráno miestneho času im prišli pomôcť aj kolegovia z Portorika a Izraela.



Prezident Dominikánskej republiky Luis Abinader vyhlásil hneď v utorok v súvislosti s tragédiou trojdňový štátny smútok.



Príčina zrútenia strechy populárneho nočného klubu dosiaľ nie je známa a nevie sa ani termín poslednej bezpečnostnej previerky celého komplexu.



Vedenie klubu oznámilo, že spolupracuje s úradmi pri objasňovaní tragédie. V klube bolo podľa miestnych médií v tom čase možno až 1000 ľudí. Vláda avizovala, že len čo sa skončí záchranná operácia, spustí vyšetrovanie tragédie.