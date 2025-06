Dominikánska republika vyplatí odškodné pozostalým po tragédii v klube

Santo Domingo 3. júna (TASR) - Dominikánci, ktorí prišli o svojich rodinných príslušníkov pri aprílovej tragédii v tamojšom nočnom klube, budú nasledovného polroka dostávať „mimoriadne“ mesačné príspevky vo výške 30.000 dominikánskych pesos (446 eur). Oznámila to v pondelok tamojšia vláda, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



V populárnom nočnom klubu Jet Set v dominikánskej metropole Santo Domingo sa 8. apríla v skorých ranných hodinách zrútila strecha na stovky ľudí, ktorí tam prišli na koncert obľúbeného speváka žánru merengue Rubbyho Péreza. Išlo o vôbec najhoršiu katastrofu v tejto karibskej krajine za posledné desaťročia, celkovo si vyžiadala 234 obetí na životoch. Zahynul pri nej aj zmienený 69-ročný Pérez i viaceré ďalšie známe osobnosti vrátane dvoch bývalých profesionálnych bejzbalistov či miestnej političky.



Gloria Reyesová, šéfka sociálneho program vlády Supérate, uviedla, že od budúceho týždňa bude pozostalým po obetiach, ktorí spĺňajú určité stanovené podmienky, vyplácaný mesačný príspevok vo výške 30.000 pesos (446 eur). O finančnú podporu podľa jej slov požiadalo už 205 rodín.



Tragédiu naďalej vyšetrujú príslušné úrady, pričom príbuzní obetí podali na majiteľov nočného klubu viac než 50 žalôb. Ako však píše AFP, v Dominikánskej republike neexistuje legislatíva, ktorá by vyžadovala, aby sa budovy v súkromnom vlastníctve podrobovali bezpečnostným kontrolám. Tamojší prezident Luis Abinader po tragédii avizoval, že vláda už pripravuje návrh zákona, v súlade s ktorými by takéto inšpekcie stali povinnými.