Dominikánsku republiku ochromil rozsiahly výpadok elektrickej energie

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Reportér agentúry AFP potvrdil, že výpadok postihol aj niektoré oblasti metropoly Santo Domingo.

Autor TASR
Santo Domingo 23. februára (TASR) - Veľká časť Dominikánskej republiky vrátane hlavného mesta Santo Domingo bola v pondelok bez elektrickej energie. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.

„V Národnej elektrickej sieti (SENI) došlo k závažnej poruche, ktorá ovplyvnila dodávky elektrickej energie v časti krajiny,“ uviedol štátny prevádzkovateľ ETED.

Reportér agentúry AFP potvrdil, že výpadok postihol aj niektoré oblasti metropoly Santo Domingo. Spoločnosť ETED vyhlásila, že pracuje na postupnom obnovení dodávok.

Rozsiahly výpadok zasiahol Dominikánsku republiku aj v novembri, kedy na približne päť hodín nemala elektrinu väčšina krajiny.

Podľa agentúry sú výpadky elektrickej energie v tejto karibskej krajine časté a zvyknú trvať aj niekoľko hodín. Medzi hlavné príčiny patrí nedostatočná údržba, poruchy a nelegálne pripojenia.
