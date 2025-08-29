Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 29. august 2025Meniny má Nikola a Nikolaj
< sekcia Zahraničie

Dominikánsky súd odsúdil deviatich úradníkov za mazanie dát

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Medzi odsúdenými bol bývalý prokurátor, bývalí policajti a zamestnanci ministerstva vnútra.

Autor TASR
Mexico City 29. augusta (TASR) - Dominikánsky súd odsúdil deviatich úradníkov až na 10 rokov vo väzení za korupciu v prípade mazania záznamov páchateľov trestných činov v úradných databázach. TASR o tom píše podľa piatkovej správy DPA.

Medzi odsúdenými bol bývalý prokurátor, bývalí policajti a zamestnanci ministerstva vnútra. Traja ďalší boli oslobodení pre nedostatok dôkazov.

Podľa vyšetrovateľov boli z úradných databáz vymazané záznamy približne 17.000 zločincov vrátane vrahov, násilníkov a únoscov. Ich záznamy trestnej činnosti sa tak neobjavili v rámci preverovania bezúhonnosti, ktorá je vyžadovaná pre zamestnanie v úradoch štátnej a verejnej správy.

Prípad bol odhalený v roku 2022. Súd tiež nariadil zrušenie technologickej firmy, ktorá bola podľa prokuratúry súčasťou zločineckej siete.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská