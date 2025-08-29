< sekcia Zahraničie
Dominikánsky súd odsúdil deviatich úradníkov za mazanie dát
Medzi odsúdenými bol bývalý prokurátor, bývalí policajti a zamestnanci ministerstva vnútra.
Autor TASR
Mexico City 29. augusta (TASR) - Dominikánsky súd odsúdil deviatich úradníkov až na 10 rokov vo väzení za korupciu v prípade mazania záznamov páchateľov trestných činov v úradných databázach. TASR o tom píše podľa piatkovej správy DPA.
Medzi odsúdenými bol bývalý prokurátor, bývalí policajti a zamestnanci ministerstva vnútra. Traja ďalší boli oslobodení pre nedostatok dôkazov.
Podľa vyšetrovateľov boli z úradných databáz vymazané záznamy približne 17.000 zločincov vrátane vrahov, násilníkov a únoscov. Ich záznamy trestnej činnosti sa tak neobjavili v rámci preverovania bezúhonnosti, ktorá je vyžadovaná pre zamestnanie v úradoch štátnej a verejnej správy.
Prípad bol odhalený v roku 2022. Súd tiež nariadil zrušenie technologickej firmy, ktorá bola podľa prokuratúry súčasťou zločineckej siete.
