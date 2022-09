Domorodci nesúhlasia s premenovaním nemocnice na počesť Alžbety II.

Melbourne 19. septembra (TASR) - Vláda v austrálskom štáte Viktória plánuje nemocnicu s domorodým názvom na predmestí Melbourne premenovať na počesť britskej kráľovnej Alžbety II. Predstavitelia domorodých obyvateľov s tým nesúhlasia. TASR správu prevzala v pondelok z webovej stránky denníka The Guardian.



Premiér Viktórie Daniel Andrews v nedeľu sľúbil, že dá nemocnicu s domorodým názvom Maroondah v Ringwoode na predmestí Melbourne zmodernizovať. Zároveň ju premenujú na počesť kráľovnej Alžbety II. Sľúbil to v prípade volebného úspechu Austrálskej strany práce (ALP) v novembrových voľbách. Andrews ALP vedie od roku 2010 a svoje rozhodnutie v pondelok obhajoval s tým, že ide o vhodný prejav úcty k zosnulej panovníčke.



Plánované premenovanie vyvolalo nevôľu medzi aborigénmi, domorodými obyvateľmi Austrálie. "Vláda prostredníctvom niekoľkých slov mení nemocnicu Maroondah na kultúrne riskantné miesto pre našich ľudí," povedal Marcus Stewart z Národnej agentúry pre domorodých Austrálčanov (NIAA).



Maroondah v jazyku aborigénov znamená "list", čo symbolizuje zelené prostredie rovnomennej oblasti. Na sociálnej sieti to napísala Lidia Thorpeová, prvá aborigénska poslankyňa parlamentu v štáte Viktória, ktorú zvolili v roku 2017. Od augusta 2022 je senátorkou federálneho parlamentu. Rozhodnutie vlády označila za "urážku".



Petíciu namierenú voči tomuto rozhodnutiu doteraz podpísalo viac než 2000 ľudí, píše The Guardian.