< sekcia Zahraničie
Domorodí Austrálčania oslavujú schválenie historickej zmluvy
Aborigéni tvoria menej ako štyri percentá súčasnej populácie a v priemere sa dožívajú o približne osem rokov menej ako ostatní Austrálčania.
Autor TASR
Sydney 30. októbra (TASR) - Austrálsky štát Viktória schválil prvú zmluvu s domorodými obyvateľmi (aborigénmi), čo je prelomový akt uznania práv pôvodného austrálskeho obyvateľstva, ktorý im bol dlhodobo odopieraný. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Keď poslanci parlamentu v štáte Viktória vo štvrtok neskoro večer schválili návrh príslušného zákona, ozýval sa potlesk a jasot. Zmluva zriadi volené zhromaždenie zástupcov domorodého obyvateľstva, podporí proces riešenia minulých krívd voči nim a vytvorí poradný orgán zameraný na odstraňovanie nerovností v oblasti zdravia.
Vodkyňa domorodého obyvateľstva Jill Gallagherová, ktorá dlhodobo pracovala na príprave zmluvy, považuje jej schválenie za historický okamih. Vplýva z nej, že domorodí Austrálčania mali zvrchovanosť nad kontinentom dávno pred britskou kolonizáciou v roku 1788.
Aborigéni tvoria menej ako štyri percentá súčasnej populácie a v priemere sa dožívajú o približne osem rokov menej ako ostatní Austrálčania. Tiež je oveľa pravdepodobnejšie, že budú uväznení alebo zomrú v policajnej väzbe.
Austrálčania v roku 2023 v referende o zmene ústavy drvivou väčšinou odmietli návrh riešiť zakorenené nerovnosti voči aborigénom.
Keď poslanci parlamentu v štáte Viktória vo štvrtok neskoro večer schválili návrh príslušného zákona, ozýval sa potlesk a jasot. Zmluva zriadi volené zhromaždenie zástupcov domorodého obyvateľstva, podporí proces riešenia minulých krívd voči nim a vytvorí poradný orgán zameraný na odstraňovanie nerovností v oblasti zdravia.
Vodkyňa domorodého obyvateľstva Jill Gallagherová, ktorá dlhodobo pracovala na príprave zmluvy, považuje jej schválenie za historický okamih. Vplýva z nej, že domorodí Austrálčania mali zvrchovanosť nad kontinentom dávno pred britskou kolonizáciou v roku 1788.
Aborigéni tvoria menej ako štyri percentá súčasnej populácie a v priemere sa dožívajú o približne osem rokov menej ako ostatní Austrálčania. Tiež je oveľa pravdepodobnejšie, že budú uväznení alebo zomrú v policajnej väzbe.
Austrálčania v roku 2023 v referende o zmene ústavy drvivou väčšinou odmietli návrh riešiť zakorenené nerovnosti voči aborigénom.