Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 31. október 2025Meniny má Aurélia
< sekcia Zahraničie

Domorodí Austrálčania oslavujú schválenie historickej zmluvy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Aborigéni tvoria menej ako štyri percentá súčasnej populácie a v priemere sa dožívajú o približne osem rokov menej ako ostatní Austrálčania.

Autor TASR
Sydney 30. októbra (TASR) - Austrálsky štát Viktória schválil prvú zmluvu s domorodými obyvateľmi (aborigénmi), čo je prelomový akt uznania práv pôvodného austrálskeho obyvateľstva, ktorý im bol dlhodobo odopieraný. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Keď poslanci parlamentu v štáte Viktória vo štvrtok neskoro večer schválili návrh príslušného zákona, ozýval sa potlesk a jasot. Zmluva zriadi volené zhromaždenie zástupcov domorodého obyvateľstva, podporí proces riešenia minulých krívd voči nim a vytvorí poradný orgán zameraný na odstraňovanie nerovností v oblasti zdravia.

Vodkyňa domorodého obyvateľstva Jill Gallagherová, ktorá dlhodobo pracovala na príprave zmluvy, považuje jej schválenie za historický okamih. Vplýva z nej, že domorodí Austrálčania mali zvrchovanosť nad kontinentom dávno pred britskou kolonizáciou v roku 1788.

Aborigéni tvoria menej ako štyri percentá súčasnej populácie a v priemere sa dožívajú o približne osem rokov menej ako ostatní Austrálčania. Tiež je oveľa pravdepodobnejšie, že budú uväznení alebo zomrú v policajnej väzbe.

Austrálčania v roku 2023 v referende o zmene ústavy drvivou väčšinou odmietli návrh riešiť zakorenené nerovnosti voči aborigénom.
.

Neprehliadnite

Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom Slovákov

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník