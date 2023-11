Domorodí Austrálčania uspeli v boji o plynovod

Sydney 2. novembra (TASR) - Rozsiahly projekt Barossa Gas na vývoz skvapalneného zemného plynu z Austrálie vo štvrtok súd dočasne zastavil. Zástupcovia domorodého obyvateľstva sa obávajú, že podmorský plynovod by mohol zničiť oblasti s kultúrnym významom. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Jedna z najväčších austrálskych energetických spoločností Santos plánuje pri severnom pobreží krajiny vybudovať podmorský plynovod, ktorý by dodával plyn z podmorských vrtov do spracovateľských závodov na pevnine.



Simon Munkara, ako predstaviteľ domorodého obyvateľstva na ostrovoch Tiwi, získal dočasný súdny príkaz na zastavenie projektu s odôvodnením, že spoločnosť Santos dôkladne nezvážila riziká poškodenia vzácnych oblastí kultúrneho dedičstva.



Súd 13. novembra rozhodne, či sa bude vo výstavbe pokračovať alebo si záležitosť bude vyžadovať ďalšie vypočutia.



"Ochranu našej krajiny myslíme vážne," uviedol Munkara vo vyhlásení po štvrtkovom pojednávaní. "Je to naša povinnosť. Robím to pre svoje deti, aby naša kultúra mohla byť odovzdaná budúcim generáciám," uviedol.



Firma Santos rešpektuje "kultúrne dedičstvo ľudu Tiwi", zároveň trvá na tom, že 260 kilometrov dlhý plynovod nie je žiadnym význačným rizikom.



Tiwi je riedko osídlené súostrovie približne 80 kilometrov od Darwinu na severe Austrálie. Pôvodní Austrálčania tvoria približne 90 percent z asi 2000 obyvateľov súostrovia. Je známe svojím osobitým umením, jazykom a láskou k austrálskemu futbalu, uvádza AFP.



Projekt Barossa Gas v hodnote piatich miliárd austrálskych dolárov (3.02 miliardy eur) sprevádzajú odklady. Jeho odporcovia vyjadrujú obavy z jeho prínosu k zmene klímy, ekologickej stopy a vplyvu na oblasti kultúrneho významu.



Plyn z podmorského poľa Barossa sa má plynovodom čerpať do Darwinu, kde by bol skvapalnený a tankermi vyvážaný do zahraničia.



Ochrana domorodých lokalít sa v Austrálii sprísnila po roku 2020, keď britsko-austrálska ťažobná spoločnosť Rio Tinto "vyhodila do vzduchu" 46.000 rokov staré skalné úkryty aborigénov v rokline Juukan.