< sekcia Zahraničie
Domorodí obyvatelia v Brazílii zablokovali vstup na summit COP30
Desaťtisíce účastníkov klimatických rokovaní OSN organizátori požiadali, aby vošli bočným vchodom po prechode kontrolným stanovišťom, ktoré obsluhovali vojaci.
Autor TASR
Belém 14. novembra (TASR) - Desiatky domorodých protestujúcich v piatok počas pokojnej demonštrácie zablokovali hlavný vchod na klimatický summit OSN COP30 v brazílskom meste Belém. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Podľa novinárov AFP približne 60 demonštrantov, poväčšine v tradičných odevoch, zablokovalo hlavný vchod na summit a priľahlú ulicu.
Desaťtisíce účastníkov klimatických rokovaní OSN organizátori požiadali, aby vošli bočným vchodom po prechode kontrolným stanovišťom, ktoré obsluhovali vojaci. „Mierová demonštrácia“ nepredstavovala „žiadne nebezpečenstvo“, uviedol klimatický orgán OSN v správe adresovanej účastníkom.
„Boj za naše územia je bojom za naše životy,“ hlásal nápis na transparente, ktorý niesol jeden z demonštrantov z kmeňa Munduruku na protest proti veľkým infraštruktúrnym projektom v amazonskej oblasti. Skupina požaduje stretnutie s brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom, ktorý predsedá kľúčovým rokovaniam o klíme v Beléme na hranici Amazónie.
Brazília vo štvrtok obhajovala bezpečnosť summitu COP30 po inej demonštrácii, ktorú viedli členovia domorodých kmeňov. V utorok večer domorodí protestujúci a ich podporovatelia vtrhli na miesto rokovaní a došlo k stretom s bezpečnostnými zložkami. Keď sa vo štvrtok novinári opýtali na potenciálne posilnenie bezpečnostných opatrení v Beléme, predseda tohtoročného summitu André Correa do Lago odpovedal, že to „nie je to potrebné, išlo naozaj iba o menšiu udalosť“.
Podľa novinárov AFP približne 60 demonštrantov, poväčšine v tradičných odevoch, zablokovalo hlavný vchod na summit a priľahlú ulicu.
Desaťtisíce účastníkov klimatických rokovaní OSN organizátori požiadali, aby vošli bočným vchodom po prechode kontrolným stanovišťom, ktoré obsluhovali vojaci. „Mierová demonštrácia“ nepredstavovala „žiadne nebezpečenstvo“, uviedol klimatický orgán OSN v správe adresovanej účastníkom.
„Boj za naše územia je bojom za naše životy,“ hlásal nápis na transparente, ktorý niesol jeden z demonštrantov z kmeňa Munduruku na protest proti veľkým infraštruktúrnym projektom v amazonskej oblasti. Skupina požaduje stretnutie s brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom, ktorý predsedá kľúčovým rokovaniam o klíme v Beléme na hranici Amazónie.
Brazília vo štvrtok obhajovala bezpečnosť summitu COP30 po inej demonštrácii, ktorú viedli členovia domorodých kmeňov. V utorok večer domorodí protestujúci a ich podporovatelia vtrhli na miesto rokovaní a došlo k stretom s bezpečnostnými zložkami. Keď sa vo štvrtok novinári opýtali na potenciálne posilnenie bezpečnostných opatrení v Beléme, predseda tohtoročného summitu André Correa do Lago odpovedal, že to „nie je to potrebné, išlo naozaj iba o menšiu udalosť“.