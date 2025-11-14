Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 14. november 2025Meniny má Irma
Domorodí obyvatelia v Brazílii zablokovali vstup na summit COP30

Demonštranti nesú transparent počas pochodu počas Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP30) v brazílskom meste Belém vo štvrtok 13. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Desaťtisíce účastníkov klimatických rokovaní OSN organizátori požiadali, aby vošli bočným vchodom po prechode kontrolným stanovišťom, ktoré obsluhovali vojaci.

Autor TASR
Belém 14. novembra (TASR) - Desiatky domorodých protestujúcich v piatok počas pokojnej demonštrácie zablokovali hlavný vchod na klimatický summit OSN COP30 v brazílskom meste Belém. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Podľa novinárov AFP približne 60 demonštrantov, poväčšine v tradičných odevoch, zablokovalo hlavný vchod na summit a priľahlú ulicu.

Desaťtisíce účastníkov klimatických rokovaní OSN organizátori požiadali, aby vošli bočným vchodom po prechode kontrolným stanovišťom, ktoré obsluhovali vojaci. „Mierová demonštrácia“ nepredstavovala „žiadne nebezpečenstvo“, uviedol klimatický orgán OSN v správe adresovanej účastníkom.

Boj za naše územia je bojom za naše životy,“ hlásal nápis na transparente, ktorý niesol jeden z demonštrantov z kmeňa Munduruku na protest proti veľkým infraštruktúrnym projektom v amazonskej oblasti. Skupina požaduje stretnutie s brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom, ktorý predsedá kľúčovým rokovaniam o klíme v Beléme na hranici Amazónie.

Brazília vo štvrtok obhajovala bezpečnosť summitu COP30 po inej demonštrácii, ktorú viedli členovia domorodých kmeňov. V utorok večer domorodí protestujúci a ich podporovatelia vtrhli na miesto rokovaní a došlo k stretom s bezpečnostnými zložkami. Keď sa vo štvrtok novinári opýtali na potenciálne posilnenie bezpečnostných opatrení v Beléme, predseda tohtoročného summitu André Correa do Lago odpovedal, že to „nie je to potrebné, išlo naozaj iba o menšiu udalosť“.
