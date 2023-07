Donald Trump bude kandidovať na prezidenta USA aj v prípade odsúdenia

Washington 28. júla (TASR) - Bývalý prezident Spojených Štátov Donald Trump v piatok vyhlásil, že nemá v úmysle ukončiť svoju kampaň pre budúcoročné prezidentské voľby ani vtedy, ak by bol usvedčený a odsúdený v niektorej z káuz, v ktorej ho aktuálne vyšetrujú. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Vôbec nie. Ústava o takomto niečom nič nehovorí," odpovedal Trump na otázku konzervatívneho rozhlasového moderátora Johna Fredericsa, či by prípadné odsúdenie mohlo ukončiť jeho súčasnú prezidentskú kampaň.



Podľa Trumpa si túto skutočnosť uvedomujú aj jeho odporcovia, ktorých označil za "radikálnych ľavicových bláznov". Ani odsúdenie "by ma nezastavilo," zopakoval Trump.



Americkí federálni prokurátori v štvrtok proti Trumpovi vzniesli tri nové obvinenia v prípade týkajúcom sa jeho nedbanlivého zaobchádzania s dôvernými dokumentmi pri odchode z Bieleho domu.



Trump sa v piatkovom rozhovore snažil tvrdiť, že aj iní predchádzajúci prezidenti USA - vrátane Baracka Obamu i Georgea W. Busha - "vzali (nejaké) dokumenty". Trump tým podľa AFP nepravdivo naznačoval, že podobných činov ako on sa dopustili aj viacerí jeho predchodcovia.



Donald Trump je prvým bývalým americkým prezidentom, ktorý čelí obvineniam z trestných činov. Tento rok bol obvinený už dvakrát: raz v New Yorku v súvislosti s platbami za mlčanie pornohviezde a raz v súvislosti s utajovanými dokumentmi.



Tieto obvinenia pritom nepoškodili Trumpovu pozíciu lídra v súboji o republikánsku nomináciu do prezidentských volieb - naopak, Trumpov náskok pred najväčším súperom, guvernérom štátu Florida Ronom DeSantisom, sa zvýšil, uviedla agentúra Reuters.