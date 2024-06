Donald Trump sa pripojil k TikToku, ktorý sa kedysi snažil zakázať

Washington 2. júna (TASR) - Exprezident Donald Trump a budúci republikánsky prezidentský kandidát pre novembrové voľby v USA sa pripojil k sociálnej sieti TikTok. Jej vlastníkom je čínsky technologický gigant ByteDance, ktorý čelí snahe americkej vlády obmedziť jeho pôsobenie v USA. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Ako prvý o pripojení exprezidenta informoval spravodajský portál Politico, podľa ktorého Trump zverejnil svoje prvé video na TikToku v sobotu večer miestneho času. Išlo o zvítanie sa so svojimi priaznivcami počas zápasu Ultimate Fighting Championship v Newarku v štáte New Jersey. Účet @realdonaldtrump mal o 10.00 SELČ viac ako 450.000 sledovateľov.



Spoločnosť ByteDance sa chce na amerických súdoch brániť voči legislatíve účinnej od apríla, podľa ktorej musí predať TikTok americkej firme do budúceho januára, inak bude čeliť zákazu. Biely dom tvrdí, že z dôvodov národnej bezpečnosti chce ukončiť jeho čínske vlastníctvo, ale nechce zákaz TikToku.



TikTok sa bráni, že nebude zdieľať údaje používateľov v USA s čínskou vládou a zvýši ochranu súkromia svojich používateľov. Len v USA túto sociálnu sieť používa približne 170 miliónov najmä mladých ľudí.



Trumpov pokus zakázať TikTok v roku 2020, keď bol prezidentom, zablokovali súdy. K aplikácii sa vo februári pripojila aj kampaň za znovuzvolenie prezidenta Joea Bidena.