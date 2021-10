Donald Trump spúšťa vlastnú sociálnu sieť s názvom TRUTH Social

Washington 21. októbra (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump oznámil v stredu plán na spustenie vlastnej sociálnej siete s názvom TRUTH Social. Avizoval, že beta verzia pre "pozvaných hostí" by sa mala spustiť na budúci mesiac. Informovala o tom agentúra AFP.



Platformu bude vlastniť spoločnosť Trump Media & Technology Group (TMTG), ktorá má v úmysle spustiť aj predplatenú video službu na požiadanie, ktorá bude obsahovať zábavné programy.



"Vytvoril som TRUTH Social a TMTG, aby som sa postavil tyranii Big Tech (veľké technologické spoločnosti). Žijeme vo svete, kde má (afganské militantné hnutie) Taliban obrovskú prítomnosť na Twitteri, no váš obľúbený americký prezident bol umlčaný. To je neprijateľné," zdôraznil Trump vo vyhlásení.



Trumpove kontá na Twitteri, Facebooku a ďalších sociálnych sieťach boli zablokované po útoku jeho priaznivcov na sídlo Kongresu vo Washingtone, ku ktorému došlo 6. januára. Kritici Trumpovi vyčítali, že k útoku podnecoval aj svojimi statusmi, čím porušil pravidlá on-line sietí. Krátko pred útokom vyslovil doteraz nepreukázané obvinenia z podvodov v prezidentských voľbách, ktoré prehral.