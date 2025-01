Donald Trump telefonoval s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom

Washington/Peking 17. januára (TASR) - Zvolený americký prezident Donald Trump v piatok telefonoval s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Informovali o tom čínske ministerstvo zahraničných vecí a miestne média, píše TASR podľa agentúry AP.



"Práve som hovoril s čínskym predsedom Sim. Bol to dobrý rozhovor pre Čínu aj USA. Očakávam, že spoločne vyriešime mnohé problémy, a to ihneď," uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. "Diskutovali sme o vyvažovaní obchodných vzťahov, fentanyle, TikToku a mnohých ďalších témach. Spolu s prezidentom Sim urobíme všetko pre to, aby bol svet pokojnejší a bezpečnejší," dodal.



Rozhovor oboch lídrov sa uskutočnil tri dni pred Trumpovou inauguráciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 20. januára. Podľa AP sa očakáva, že vzťahy medzi USA a Čínou budú jednou z hlavných tém Trumpovho druhého funkčného obdobia. Napätie medzi oboma veľmocami podľa americkej agentúry hrozí najmä v obchodnej oblasti, v otázke technológií a budúcnosti ostrova Taiwan.



Trump v minulosti varoval, že pokiaľ Peking neurobí viac pre zastavenie obchodovania s vysoko návykovou omamnou látkou fentanyl, uvalí na čínsky tovar dodatočné desaťpercentné clo. Počas predvolebnej kampane hrozil i clami na čínsky tovar presahujúcimi 60 percent.



AP však pripomína, že v minulosti Trump vyzdvihoval svoj vzťah s prezidentom Sim. Uviedol taktiež, že Čína by mohla pomôcť pri urovnávaní medzinárodných kríz, akou je napríklad vojna na Ukrajine.



Prezident Si dostal pozvánku aj na Trumpovu pondelkovú inauguráciu. Osobne sa na nej však nezúčastní a zastupovať ho bude viceprezident Chan Čeng.