Donald Trump uvalil na dovoz Číny clá vo výške 100 %
Washington 11. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump zaviedol nové clá na dovoz z Číny vo výške 100 % a kontroly na vývoz kritického softvéru. Takisto pohrozil, že zruší plánované stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Reagoval tak na krok Pekingu, ktorým obmedzil export vzácnych zemín. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Trump v piatok (10. 10.) uviedol, že Spojené štáty od 1. novembra zavedú nové clá vo výške 100 % na dovoz z Číny, „nad rámec akýchkoľvek v súčasnosti platných ciel“. Dodal, že USA v ten istý deň zavedú aj kontroly vývozu „všetkého kritického softvéru“.
Trumpovo oznámenie prišlo len niekoľko hodín po tom, ako pohrozil „masívnym zvýšením“ ciel na čínsky dovoz ako odvetu za nové kontroly, ktoré Čína zaviedla na export minerálov vzácnych zemín.
Približne 70 % globálnych dodávok minerálov vzácnych zemín pochádza z Číny. Tieto minerály sú nevyhnutné pre nové technológie, ktoré sa používajú napríklad v automobilovom, obrannom či polovodičovom priemysle.
Trump v piatok tiež signalizoval, že pre nové opatrenia Pekingu zruší stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na nadchádzajúcom samite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce v Južnej Kórei.
Takmer všetky produkty dovážané do USA z Číny už čelia vysokým clám. Hoci existujú rôzne úrovne špecifických ciel na dovoz, od 50 % na oceľ a hliník až po 7,5 % na spotrebný tovar, takzvaná efektívna colná sadzba na čínsky dovoz je podľa Wells Fargo Economics a analytikov newyorského Fedu v súčasnosti 40 %.
Trump napísal v piatok v príspevku na platforme Truth Social, že Čína svojím agresívnym postojom k obchodu vyslala svetu mimoriadne nepriateľskú správu. „Toto sa dotkne všetkých krajín bez výnimky a zjavne to naplánovali už pred rokmi. V medzinárodnom obchode je to absolútne nevídané a morálne hanebné vo vzťahu k iným štátom,“ napísal Trump.
„Pretože Čína zaujala toto bezprecedentné stanovisko, a hovorím len v mene USA, nie za iné krajiny, ktoré to ohrozuje rovnako, od 1. novembra 2025 (alebo skôr, v závislosti od ďalších krokov alebo zmien zo strany Číny) Spojené štáty americké zavedú clo vo výške 100 % na Čínu, nad rámec akéhokoľvek ciel, ktoré v súčasnosti platia,“ napísal americký prezident. „Takisto 1. novembra zavedieme vývozné kontroly na všetky kritické softvéry,“ dodal Trump.
