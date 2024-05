Donald Trump vystúpi na výročnom stretnutí NRA

Dallas 18. mája (TASR) - Republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump v sobotu vystúpi na výročnom zasadnutí vedenia Národnej asociácie držiteľov zbraní (NRA). TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Pôjde o deviate vystúpenie Trumpa na zasadnutí vplyvnej lobistickej skupiny a rovnako ako v minulosti sa očakáva, že bude ostro vystupovať proti novým obmedzenia vlastníctva strelných zbraní.



NRA podporovala Trumpa v predvolebnej kampani v roku 2016 a tiež počas jeho prezidentského mandátu. Oceňovala, že vymenoval troch konzervatívnych sudcov na Najvyšší súd a podnikol sériu krokov, o ktoré sa usilovala. Jedným bolo označenie obchodov so strelnými zbraňami ako základné podniky počas pandémie COVID-19, čo im umožnilo zostať otvorené.



Republikáni s podporou NRA a iných lobistických skupín vo veľkej miere odmietajú prísnejšie zákony o zbraniach s odvolaním sa na právo nosiť zbraň ustanovené v druhom dodatku ústavy USA. Tento postoj sa nezmenil ani po sérii masových prestreliek s množstvom obetí. Demokratická strana a prezident Biden sa pokúsil ich dôsledky zmierniť prísnejšou kontrolou predaja braní.



Vo februárovom prejave na samostatnom zhromaždení NRA Trump sľúbil, že zruší pravidlo obmedzujúce predaj jedného typu príslušenstva zbraní a ďalšie predpisy zavedené administratívou prezidenta Joea Bidena.



Podľa prieskumov patria predpisy o strelných zbraniach medzi problémy rozdeľujúce spoločnosť v rámci USA, pričom veľká väčšina Američanov podporuje prinajmenšom nejaké obmedzenia. V marcovom prieskume agentúry Reuters/Ipsos uviedlo 53 percent respondentov, že vláda by mala regulovať vlastníctvo zbraní, pričom 38 percent respondentov nesúhlasilo. Medzi republikánmi to bolo 35 percent.