Donald Trump žiada vyššie clá aj na ďalšie produkty z Číny

New York 14. mája (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump v utorok vyzval súčasnú vládu USA, aby zaviedla nové clá aj na ďalšie typy áut a produkty z Číny. Reagoval tak na práve predstavený súbor vyšších ciel na celý rad čínskych dovozov, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Zvýšenie ciel sa dotkne produktov od ocele a hliníka cez polovodiče, elektrické vozidlá, batérie, kľúčové materiály a solárne články až po medicínske produkty.



"Musia to urobiť aj pri iných vozidlách a musia to urobiť na mnohých iných produktoch ako len pri elektrických vozidlách," povedal Trump novinárom, keď dorazil na newyorský súd, kde má pojednávanie v kauze podplácania pornoherečky.



V prípade elektrických áut ide o zvýšenie cla z 25 na 100 percent, sadzba na solárne články sa zdvojnásobí z 25 na 50 percent a clá na lítiovo-iónové batérie pre elektromobily vzrastú zo 7,5 na 25 percent.



Niektoré clá budú zavedené už v tomto roku, iné, ako napríklad nové clá na polovodiče a batérie, sa majú zavádzať pomalšie, v rokoch 2025 a 2026.



Podľa Bieleho domu je cieľom tohto kroku ochrana amerických zamestnancov a podnikov pred nečestnými obchodnými praktikami Číny, "ktorá zaplavuje svetové trhy umelo lacným exportom".



V novembri čakajú USA prezidentské voľby, predpokladá sa v nich súboj Trumpa s úradujúcim prezidentom Joeom Bidenom. Trump počas svojho pôsobenia v Bielom dome v predchádzajúcom volebnom období zaviedol clá na dovoz z Číny v hodnote približne 300 miliárd dolárov.