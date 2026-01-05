Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Donald Tusk: Európa musí zostať jednotná, inak skončila

Na snímke Donald Tusk. Foto: TASR - Jakub Kotian

Tusk vo svojom vyhlásení vyzval na pokračovanie v budovaní obrany a na bezprecedentnú súdržnosť členských štátov Európskej únie.

Autor TASR
Varšava 5. januára (TASR) - Európa musí zostať jednotná, inak skončila, vyhlásil v pondelok poľský premiér Donald Tusk. V príspevku na sieti X zdôraznil, že slabá a rozdelená Európa nebude braná vážne ani nepriateľmi, ani spojencami, informuje varšavský spravodajca TASR.

Tusk vo svojom vyhlásení vyzval na pokračovanie v budovaní obrany a na bezprecedentnú súdržnosť členských štátov Európskej únie. „Musíme konečne uveriť vo vlastnú silu, musíme naďalej zbrojiť a zostať jednotní ako nikdy predtým. Jeden za všetkých, všetci za jedného. Inak sme skončili,“ napísal.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
