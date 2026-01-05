< sekcia Zahraničie
Donald Tusk: Európa musí zostať jednotná, inak skončila
Tusk vo svojom vyhlásení vyzval na pokračovanie v budovaní obrany a na bezprecedentnú súdržnosť členských štátov Európskej únie.
Autor TASR
Varšava 5. januára (TASR) - Európa musí zostať jednotná, inak skončila, vyhlásil v pondelok poľský premiér Donald Tusk. V príspevku na sieti X zdôraznil, že slabá a rozdelená Európa nebude braná vážne ani nepriateľmi, ani spojencami, informuje varšavský spravodajca TASR.
Tusk vo svojom vyhlásení vyzval na pokračovanie v budovaní obrany a na bezprecedentnú súdržnosť členských štátov Európskej únie. „Musíme konečne uveriť vo vlastnú silu, musíme naďalej zbrojiť a zostať jednotní ako nikdy predtým. Jeden za všetkých, všetci za jedného. Inak sme skončili,“ napísal.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
No-one will take seriously a weak and divided Europe: neither enemy nor ally. It is already clear now. We must finally believe in our own strength, we must continue to arm ourselves, we must stay united like never before. One for all, and all for one. Otherwise, we are finished.— Donald Tusk (@donaldtusk) January 5, 2026
