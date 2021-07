Donald Tusk odchádza z postu predsedu Európskej ľudovej strany

Varšava 4. júla (TASR) - Bývalý šéf Európskej rady Donald Tusk v nedeľu oznámil, že odíde z postu predsedu Európskej ľudovej strany (EPP). Stalo sa tak po tom, ako v sobotu oznámil svoj návrat do poľskej politiky, na ktorú teraz plánuje plne zamerať svoju pozornosť, informovala agentúra Reuters.



"Samozrejme, formálne môžem byť hlavou strany... Ako som však povedal, mojim zámerom je zapojiť sa do poľských záležitostí na 100 percent, nie na 90 alebo 80. Informoval som teda svojich partnerov, premiérov a prezidentov z Európskej ľudovej strany, že som sa rozhodol vrátiť do poľskej politiky," uviedol Tusk.



Podľa Tuska sa o jeho možnom nástupcovi na poste predsedu EPP začne rokovať na jeseň.



Tusk bol predsedom Európskej ľudovej strany (EPP) od roku 2019. V sobotu však oznámil svoj návrat do poľskej politiky a opätovne sa stal predsedom poľskej opozičnej strany Občianska platforma (PO), ktorú pred 20 rokmi založil a ako jej predseda bol v rokoch 2007 až 2014 premiérom Poľska. Na tomto poste nahradil Borysa Budku, ktorý rezignoval.



Ďalšie parlamentné voľby sú v Poľsku naplánované na rok 2023, vládna koalícia však podľa politických komentátorov potenciálne môže vypísať predčasné voľby s cieľom vyhnúť sa hlasovaniu o nedôvere. Občianska platforma je podľa prieskumov verejnej mienky momentálne tretia najpopulárnejšia strana v Poľsku. Na druhom mieste je centristické hnutie Poľsko 2050 a najväčšiu podporu verejnosti má vládnúca koalícia Právo a spravodlivosť (PiS).



Donald Tusk počas svojho pôsobenia vo funkcii predsedu Európskej rady v rokoch 2014 až 2019 riešil migračnú krízu, ekonomickú krízu v Grécku, ako aj rokovania o brexite, pripomína AFP.