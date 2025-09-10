< sekcia Zahraničie
Donald Tusk: Poľskí vojaci aj spojenci zvládli prvý test úspešne
Tusk ocenil aj spoluprácu medzi štátnymi inštitúciami.
Autor TASR
Varšava 10. septembra (TASR) — Zostrelenie ruských dronov nad Poľskom je podľa premiéra Donalda Tuska prvým prípadom takéhoto incidentu na území členského štátu NATO. Všetky bezpečnostné postupy podľa neho fungovali tak ako majú. Povedal to v stredu pred mimoriadnym rokovaním vlády, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Je to prvýkrát, keď došlo k zostreleniu ruských dronov nad územím štátu NATO, preto všetci naši spojenci berú situáciu veľmi vážne,“ vyhlásil Tusk.
Zdôraznil, že všetky bezpečnostné postupy a rozhodovacie procesy fungovali.
„Postupy fungovali, rozhodovací proces bol bezchybný. Hrozba bola odstránená vďaka rozhodnému postoju veliteľov, našich vojakov, pilotov aj spojencov,“ povedal Tusk. Dodal, že poľskí vojaci aj spojenci tým potvrdili svoju pripravenosť a tento prvý test zvládli úspešne.
Tusk ocenil aj spoluprácu medzi štátnymi inštitúciami. „Chcem zdôrazniť, že spolupráca medzi inštitúciami je vzorová. Som v stálom kontakte s prezidentom aj generálnym tajomníkom NATO,“ uviedol. Oznámil aj koordináciu vyjadrení s prezidentom Karolom Nawrockým, s ktorým sa stretol ráno pred zasadnutím vlády.
Osobitnú pozornosť venoval Tusk hrozbe dezinformácií. „Od prvých minút tohto útoku či provokácie sú Rusi veľmi aktívni na internete a dezinformácie, falošné správy a pokusy o šírenie paniky nás budú určite sprevádzať,“ upozornil. Občanov vyzval, aby sa spoliehali výlučne na oficiálne informácie poľskej armády a vlády a nepodliehali šíreniu falošných správ.
Tusk dodal, že vláda bude počas celého dňa zasadať a reagovať na všetky možné scenáre. „Nie je dôvod na paniku. Život bude pokračovať normálne,“ ubezpečil.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
