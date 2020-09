Washington 9. septembra (TASR) - Amerického prezidenta Donalda Trumpa nominovali na Nobelovu cenu mieru pre jeho úsilie sprostredkovať nadviazanie mieru medzi Izraelom a Spojenými arabskými emirátmi (SAE), informovala v stredu televízia Sky News.



Trumpa nominoval nórsky politik a člen parlamentu za pravicovú Pokrokovú stranu Christian Tybring-Gjedde, uviedla televízia Fox News.



"Pre jeho zásluhy si myslím, že spravil pre nadviazanie mieru medzi národmi viac ako väčšina ostatných nominantov na túto cenu," povedal Tybring-Gjedde pre Fox News.



Washington v utorok oznámil, že Izrael a SAE 15. septembra podpíšu v Bielom dome prelomovú dohodu o normalizácii vzájomných diplomatických vzťahov.



Oznámenie prišlo len mesiac po tom, ako Izrael a SAE 13. augusta oznámili, že dosiahli dohodu o normalizácii vzájomných diplomatických vzťahov, na ktorú by mala nadväzovať celá škála bilaterálnych dohovorov.



"Pretože očakávame, že aj iné krajiny Blízkeho východu pôjdu v šľapajach SAE, táto dohoda by mohla zásadne zmeniť Blízky východ na oblasť kooperácie a prosperity," uviedol nórsky politik a dodal, že "nie je veľkým zástancom" Donalda Trumpa, mnohí ľudia však už cenu mieru získali, aj keď toho urobili menej.



Nejde o Trumpovu prvú nomináciu na túto cenu - v roku 2018 ho Tybring-Gjedde nominoval po jeho summite so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Cenu však nedostal.



Minulý rok nominovali na Nobelovu cenu mieru 318 ľudí.