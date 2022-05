Donbaské ľudové republiky vyslali svojich veľvyslancov do Moskvy

Moskva 6. mája (TASR) - Dve samozvané republiky, ktoré vo východoukrajinskom Donbase vyhlásili proruskí separatisti, vyslali do Moskvy svojich veľvyslancov. Stalo sa tak zhruba dva a pol mesiaca po tom, ako Rusko uznalo ich nezávislosť. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Zástupcovia tzv. Doneckej ľudovej republiky (DĽR) v piatok oznámili, že v Moskve ju bude zastupovať miestna politička Oľga Makejevová.



Ďalší separatistický subjekt z Donbasu, Luhanská ľudová republika (LĽR), zase vysiela do Moskvy bývalého novinára Rodiona Mirošnika, ktorý v minulosti pracoval pre niekdajšieho ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča s úzkymi väzbami na Rusko.



DPA poznamenáva, že môže trvať ešte istý čas, kým dôjde k otvoreniu veľvyslanectiev oboch samozvaných republík. Ako ďalej približuje, pre zástupcov LĽR síce už v Moskve našli vhodnú budovu, potrvá ešte niekoľko týždňov, kým ju dajú "do poriadku".



Ruský prezident Vladimir Putin uznal nezávislosť DĽR a LĽR 21. februára, teda tri dni pred začiatkom invázie na Ukrajinu. Tento krok si vyžiadal ostrú kritiku medzinárodného spoločenstva. DPA pripomína, že šéf Kremľa ako jeden z cieľov ofenzívy uvádza údajné "oslobodenie" východnej Ukrajiny spod tamojších "nacionalistov". Podľa medzinárodných pozorovateľov ide len o zámienku na vedenie vojenskej agresie voči susednej Ukrajine.