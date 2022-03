Doneck možno zváži pripojenie k Rusku, uviedol líder separatistov

Kyjev 29. marca (TASR) - Ruskom podporovaná samozvaná Donecká ľudová republika (DĽR), ktorá sa nachádza na východe Ukrajiny, možno zváži pripojenie k Rusku po tom, ako bude mať pod kontrolou celú Doneckú oblasť. Vyhlásil to v utorok líder tamojších separatistov Denis Pušilin, ktorého citovali miestne médiá. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Čo sa týka pripojenia k Ruskej federácii, čo sa týka želania a snáh, tie je možné jasne sledovať od roku 2014 – túžbu byť v Rusku," citovala Pušilina donecká tlačová agentúra.



"Teraz je však hlavnou úlohou dosiahnuť (vymedzenie) ústavných hraníc republiky," dodal Pušilin s tým, že potom sa rozhodne o zvyšku.



Pušilin sa takto vyjadril iba dva dni po tom, ako líder druhej Ruskom podporovanej ľudovej republiky na východe Ukrajiny, Luhanskej, uviedol, že v Luhansku sa možno uskutoční referendum o pripojení k Rusku.



Kyjev vtedy uviedol, že takéto hlasovanie by nemalo žiaden právny základ a vyvolalo by silnú medzinárodnú odpoveď.



Ruský prezident Vladimir Putin uznal tri dni pred začiatkom ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu oba odštiepenecké regióny na východe Ukrajiny za nezávislé krajiny, a to aj napriek tomu, že zvyšok sveta ich považuje sa súčasť Ukrajiny.



Ukrajina, ktorá podľa Reuters v súčasnosti bojuje o svoju vlastnú existenciu, opakovane uviedla, že nikdy nebude súhlasiť s anektovaním svojho územia Ruskom. Ide o najzložitejšiu časť prebiehajúcich mierových rokovaní medzi Kyjevom a Moskvou, pripomína Reuters.