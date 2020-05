Doplňujúce voľby do Snemovne reprezentantov vyhral republikán Garcia

Washington 14. mája (TASR) - V doplňujúcich voľbách do Snemovne reprezentantov za okrsok severného Los Angeles zvíťazil v stredu republikán Mike Garcia nad demokratkou Christy Smithovou. Republikánom sa tak podarilo získať späť kreslo, o ktoré prišli ešte v roku 2018 počas tzv. polčasových (midterm) volieb. Informovala o tom americká spravodajská televízia CNN.



"Hoci je nevyhnutné, postarať sa o to, že každý hlas bude zaevidovaný a započítaný, veríme, že na základe predbežných výsledkov je pravdepodobným víťazom v doplňujúcich voľbách z 12. mája Mike Garcia. Chcela by som mu touto cestou pogratulovať," uviedla v stredu vo svojom vyhlásení Smithová.



Garcia, podnikateľ a veterán bez predchádzajúcich politických skúseností, zdôrazňoval v kampani svoju vojenskú minulosť, pričom sľuboval znížiť dane, "poraziť socializmus" a "postaviť múr". Svoju protikandidátku pritom vykresľoval ako liberálnu kariérnu političku.



Smithová zas poukazovala na to, že Garcia je blízky americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorého obvinila z neschopnosti zastaviť šírenie nového koronavírusu SARS-CoV-2.



Strata tohto kresla je podľa CNN symbolickou ranou pre demokratov, pričom republikánov víťazstvo pravdepodobne povzbudí v ich snahe získať na jeseň opäť väčšinu v Snemovni reprezentantov.



Ako pripomína spravodajská televízia, Smithová bude mať v nadchádzajúcich voľbách do Snemovne reprezentantov, ktoré by sa mali konať 3. novembra, možnosť svoju porážku odčiniť. Obaja, Smithová aj Garcia, sa v nich totiž budú opäť uchádzať o priazeň voličov severného Los Angeles.