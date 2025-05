Doplňujúce voľby na severozápade Anglicka vyhrala strana Reform UK

Londýn 2. mája (TASR) - Kandidátka britskej protiimigračnej strany Reform UK Nigela Faragea vo štvrtok zvíťazila v doplňujúcich voľbách v okrsku Runcorn and Helsby na severozápade Anglicka. V dolnej snemovni britského parlamentu sa počet poslancov tejto strany zvýši na päť. Informuje o tom TASR na základe agentúry AFP a britských médií.



Kandidátka Reform UK Sarah Pochinová porazila súperkuu z vládnej Labouristickej strany iba o šesť hlasov. Podľa denníka Guardian museli pre tesný rozdiel výsledky hlasovania ešte raz prepočítať.



Víťazstvo Pochinovej potvrdzuje rastúce preferencie strany Reform UK, ktorej poslanci sa do britského parlamentu v minuloročných voľbách dostali po prvýkrát. Strana bola v celkovom súčte hlasov tretia so ziskom viac ako 14 percent. V britskom väčšinovom volebnom systéme však v jednotlivých okrskoch túto celoštátnu podporu dokázali využiť iba štyria kandidáti tejto strany.



Takmer rok od júlových volieb sa Reform UK významne posilmila a vedie v prieskumoch verejnej mienky. Podľa preferencii zverejnených na portáli Politico so ziskom 26 percent predbehla aj tradičnú Konzervatívnu a vládnucu Labouristickú stranu.



V Británii sa v stredu konali aj komunálne voľby. Väčšina výsledkov ešte nie je spočítaná, podľa denníka The Independent sa očakávajú najväčšie straty opozičných konzervatívcov.