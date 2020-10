Českí piloti presadli z kokpitu do kamiónu, metra či rozvážajú jedlo

Na archívnej snímke z 25. januára 2020 lietadlo Boeing 737 MAX. Foto: TASR/AP

Praha 31. októbra (TASR) - Za profesionálny výcvik dali viac než 1 milión Kč (36.696 eur). Teraz českí piloti a pilotky pracujú pre aerolínie na tretinový úväzok, riadia metro a kamióny alebo rozvážajú jedlo. S prepustením strácajú okrem vysnívanej profesie aj dobré finančné zázemie, ako aj vydreté spoločenské postavenie. Koniec krízy je pritom v nedohľadne.Ako uviedol server iDNES.cz, Petr absolvoval odbor profesionálny pilot na Českom vysokom učení technickom v júni 2019. Po štúdiách si rýchlo našiel prácu v maďarskej nízkonákladovej spoločnosti Wizz Air a do rôznych destinácií lietal z bulharskej Sofie.Dotkla sa ho však už prvá vlna prepúšťania, keď letecký dopravca prepustil naraz tisíc zamestnancov, z toho 265 pilotov. "" povedal pre iDNES.cz mladý pilot. Počas leta sa usiloval nájsť si prácu v odbore, avšak bezvýsledne." popisuje mladý muž, ktorý svoje meno, podobne ako väčšina pilotov, s ktorými redakcia MF DNES hovorila, nechcel uviesť.Podľa leteckého experta a bývalého kapitána Boeingu 737 Ladislava Kellera niektorí piloti odišli do dôchodku. Veľkú väčšinu tých ostatných buď prepustili, alebo majú veľmi krátke úväzky. Dostali sa na úroveň platu, ktorá je v podstate porovnateľná s platom pokladníčky v Lidli. "" uvádza Keller.Podľa neho sa takíto ľudia boja verejne priznať, aké mali zamestnanie. Na jednej strane kvôli zamestnávateľovi a na druhej preto, že ide o určitú stratu prestíže. Ako povedal, "".Podľa Kellera je získanie nového zamestnania náročné, preto sa piloti často uchyľujú k rekvalifikáciám. "" uvádza s tým, že presadnúť do iného dopravného prostriedku sa často ukazuje ako najjednoduchší variant.Za normálnych okolností by podľa neho mohli takíto ľudia vďaka svojim skúsenostiam nastúpiť na viacero iných postov na letisku. Lenže teraz aj letiská na zamestnancoch skôr šetria, než aby ich rady ešte rozširovali." popisuje svoju skúsenosť s hľadaním dočasného zamestnania Jindřich, ktorý lietal najskôr s ČSA a v novembri minulého roka nastúpil do Qatar Airways. "" povedal." dodal pilot, ktorý má okrem pilotného odboru vyštudované aj strojné inžinierstvo. Napriek tomu sa mu pri hľadaní práce nedarilo." vysvetľuje. Teraz sa preto učí programovať, aby sa mohol uplatniť v IT firme.Získaniu práce bráni podľa Jindřicha aj opatrnosť zamestnávateľov. "" domnieva sa. Ako však dodal, práca pilota nie je iba o riadení lietadla, ale najmä o vysokej zodpovednosti, tímovej spolupráci, vedení a komunikácii. "" dodal Jindřich.Zvýšená obozretnosť firiem voči kapitánom lietadiel však vyplýva aj z toho, že by mohli pre ne pracovať iba krátkodobo. "" tvrdí Jindřich.Na druhej strane, samotný návrat nie je pre mnohých pilotov jednoduchý. Týka sa to napríklad tých, ktorí lietali z Prahy s firmou Ryanair. Írska nízkonákladová spoločnosť totiž pilotov najíma ako samostatne zárobkovo činné osoby. Ako povedal pilot Petr, "".Navyše, ako dodal bývalý kapitán Keller, keďže teraz je tu druhá vlna pandémie nového koronavírusu, kríza leteckých firiem sa predlžuje minimálne o rok. "" dodal.(1 EUR = 27,251 CZK)