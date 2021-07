Doprava na Transsibírskej magistrále je po lejakoch naďalej obmedzená

Moskva 28. júla (TASR) - Premávka na Transsibírskej magistrále v Rusku je naďalej obmedzená v dôsledku rozsiahlych škôd, ktoré na nej spôsobili minulotýždňové lejaky. Potrvá ešte približne desať dní, kým budú môcť na tejto najdlhšej železničnej trati sveta začať premávať všetky vlaky. Informovala o tom v stredu agentúra Interfax s odvolaním sa na riaditeľa ruských železníc Olega Belozerova.



Koncom minulého týždňa sa na ruskom Ďalekom východe zrútili počas prudkých lejakov viaceré mosty vrátane jedného v Zabajkalskom kraji, kadiaľ vedia táto svetoznáma trať, ktorá má z Moskvy do Vladivostoku dĺžku viac než 9000 kilometrov.



Časti magistrály, ktoré boli dočasne uzavreté, medzičasom čiastočne spriechodnili. Úplná obnova premávky je podľa ruského prezidenta Vladimira Putina dôležitá pre hospodárstvo krajiny. Povedal to prostredníctvom videospojenia pri príležitosti slávnostného otvorenia železničného tunela prechádzajúceho cez Bajkalský chrbát na Sibíri.



Pôvodne sa predpokladalo, že trať bude prejazdná už skôr. Putin ešte minulý piatok tvrdil, že doprava na Transsibírskej magistrále bude plne obnovená o dva dni.



Silné dažde na východe Ruska zaplavili i stovky domov a ich obyvatelia sa museli uchýliť do núdzových ubytovacích zariadení. Agentúra DPA pripomína, že v niektorých častiach krajiny už niekoľko týždňov dochádza k opakovaných záplavám, zatiaľ čo v iných oblastiach Ruska bojujú proti lesným požiarom.