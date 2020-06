Rím počas pandémie koronavírusu zaplavili elektrické skútre

Rím 27. júna (TASR) - Keď sa Rím vynoril z blokád a spolu s ukončením obmedzení prišli aj teplé letné dni, ulice mesta doslova zaplavili elektrické skútre. To podnietilo debaty o mestskej hromadnej doprave v talianskej metropole.



Minulý víkend tisíce ľudí, väčšinou mladých, kľučkovali na skútroch historickým centrom Ríma na ceste vedúcej okolo Kolosea a slávnej Piazza Venezia. Skútre sú doslova všade - zaparkované na chodníkoch, na rohoch ulíc alebo stoja len tak opustené na cestách.



Podľa niektorých Rimanov zdieľané elektrické kolobežky, ktoré sú už bežné aj v iných európskych mestách, zmiernili dopravnú záťaž v centre a najnovšie pomáhajú ľuďom vyhnúť sa hromadnej verejnej doprave v čase pandémie. Pre iných však predstavujú neregulovaný chaos.



"Rím je plný automobilov a mopedov, takže je dôležité používať tento druh dopravy pre životné prostredie," povedal Vito, turista, ktorý pricestoval na návštevu Ríma so svojou rodinou. "Sme turisti a aby sme sa vyhli akémukoľvek kontaktu s verejnou dopravou, rozhodli sme sa vziať si skúter," doplnil.



Európske mestá síce postupne rušia blokády, ale mnohé z nich stále ponechávajú v platnosti obmedzenia vo verejnej doprave. Konkrétne ide o sociálny dištanc, ktorý je považovaný za spôsob, ako zastaviť šírenie nového koronavírusu.



Ľudia preto hľadajú alternatívy. Predaj bicyklov strmo vzrástol a európske mestá od Paríža po Atény zavádzajú viac cyklistických trás a plánujú ekologickejšiu dopravu.



Rím ako jedno z posledných veľkých miest v Európe sprístupnil samoobslužné skútre obyvateľom a turistom. Tie sú v iných mestách už dávno a dobre zavedené. No zároveň sú aj zdrojom diskusií o výhodách a nevýhodách a tiež bezpečnosti.



Od schválenia 1. marca pôsobia v hlavnom meste Talianska štyri spoločnosti na prenájom elektrických skútrov cez mobilnú aplikáciu. Ide o dvojročnú testovaciu fázu.



Obľúbeným dopravným prostriedkom v talianskom hlavnom meste však stále zostáva auto. Rím má málo cyklistických chodníkov a často zle udržiavané cesty s výmoľmi a poškodeným asfaltom.



V minulosti sa v Ríme uskutočnilo niekoľko pokusov o propagáciu samoobslužných bicyklov, ale bez úspechu. Mnohé z nich zničili vandali alebo skončili vo vodách Tiberu.



V súčasnej testovacej fáze je v meste povolených maximálne 16.000 skútrov s obvyklými prevádzkovými pravidlami, ktoré sa týkajú rýchlostných a vekových limitov. Ich použitie v historickom centre je zatiaľ tiež obmedzené. Napríklad nie je možné nechať ich zaparkované na území Vatikánu. Ďalší problém pre jazdu na skútroch v Ríme predstavujú ulice vydláždené kockami.



Nie všetci Rimania sú spokojní so záplavou elektrických skútrov v centre mesta. Podľa talianskej tlače skútre už vyvolali protesty taxislužieb a nepáčia sa ani mnohým chodcom. Projekt je však ešte len na začiatku. Až čas ukáže, či Rimania aj v súvislosti s pandémiou nové dopravné prostriedky prijmú.