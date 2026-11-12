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Dopravná nehoda v SAE si vyžiadala 14 mŕtvych a 30 zranených
Na mieste nehody zasahovala policajné a záchranné zložky a civilná obrana. Príslušné úrady jej okolnosti vyšetrujú.
Autor TASR
Abú Zabí 12. novembra (TASR) - Štrnásť mŕtvych a 30 zranených si vyžiadala dopravná nehoda na ceste v Spojených arabských emirátoch (SAE). Oznámilo to vo štvrtok tamojšie ministerstvo vnútra. Do nehody bolo podľa neho zapojených 18 osobných a päť nákladných vozidiel. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K nehode došlo v stredu o polnoci miestneho času na ceste pri vstupe do emirátu Fudžajra. Ministerstvo v štvrtkovom vyhlásení uviedlo, že vodič nákladného vozidla stratil počas jazdy kontrolu a narazil do iného vozidla. Nákladiak sa následne prevrátil, zasiahol viaceré vozidlá, ktoré pre pomalý pohyb premávky stáli na ulici, a začal horieť. Plamene sa potom rozšírili na niekoľko ďalších vozidiel.
Na mieste nehody zasahovala policajné a záchranné zložky a civilná obrana. Príslušné úrady jej okolnosti vyšetrujú. Polícia tiež vyzvala verejnosť, aby nešírila nepotvrdené zvesti alebo neoverené informácie, predovšetkým o počte obetí a zranených a ich národnosti.
Zranených po incident previezli do nemocnice. Polovicu z nich odtiaľ už medzičasom prepustili, zatiaľ čo ostatní sú stále v lekárskej starostlivosti. Na identifikáciu obetí využívajú úrady testy DNA, uviedlo ministerstvo vnútra.
K nehode došlo v stredu o polnoci miestneho času na ceste pri vstupe do emirátu Fudžajra. Ministerstvo v štvrtkovom vyhlásení uviedlo, že vodič nákladného vozidla stratil počas jazdy kontrolu a narazil do iného vozidla. Nákladiak sa následne prevrátil, zasiahol viaceré vozidlá, ktoré pre pomalý pohyb premávky stáli na ulici, a začal horieť. Plamene sa potom rozšírili na niekoľko ďalších vozidiel.
Na mieste nehody zasahovala policajné a záchranné zložky a civilná obrana. Príslušné úrady jej okolnosti vyšetrujú. Polícia tiež vyzvala verejnosť, aby nešírila nepotvrdené zvesti alebo neoverené informácie, predovšetkým o počte obetí a zranených a ich národnosti.
Zranených po incident previezli do nemocnice. Polovicu z nich odtiaľ už medzičasom prepustili, zatiaľ čo ostatní sú stále v lekárskej starostlivosti. Na identifikáciu obetí využívajú úrady testy DNA, uviedlo ministerstvo vnútra.