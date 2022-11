Dopravné lietadlo letiace z Tanzánie sa zrútilo do Viktóriinho jazera

Dar es Salaam 6. novembra (TASR) – Tanzánijské dopravné lietadlo sa v nedeľu pri pokuse pristáť počas búrky zrútilo do Viktóriinho jazera. Podľa miestnych médií dosiaľ zachránili 15 ľudí, nie je však jasné, koľko osôb bolo na palube alebo či došlo k obetiam. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, Reuters a AFP.



Lietadlo spoločnosti Precision Air smerovalo z tanzánijskej metropoly Dar es Salaam do mesta Bukoba, ležiaceho na brehoch Viktóriinho jazera, ktoré je najväčším v Afrike.



Polícia oznámila, že lietadlo na vnútroštátnej linke spadlo do vody približne 100 metrov od letiska. Podľa tanzánijskej štátnej televízie na mieste pokračujú záchranné práce.



Precision Air je najväčšou súkromnou leteckou spoločnosťou v Tanzánii.