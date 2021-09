Dopravné lietadlo so 16 ľuďmi na palube nebezpečne pristálo na Sibíri

Moskva 12. septembra (TASR) - Dopravné lietadlo typu L-410 so 16 ľuďmi na palube v nedeľu nebezpečne pristálo v Irkutskej oblasti na Sibíri v Rusku a niekoľko ľudí pri tom utrpelo zranenia. Ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS o tom informoval zdroj z miestnych záchranných služieb.



"Podľa predbežných údajov dvojmotorové lietadlo L-410 letiace z mesta Irkutsk do obce Kazachinskoje drsne pristálo štyri kilometre od Kazachinského. Na palube sa nachádza 16 ľudí vrátane dvoch členov posádky," povedal zdroj.



Lietadlo začalo počas pristávania horieť, zrútilo sa do tajgy a je zničené. Niekoľko ľudí utrpelo zranenia. Niektorým sa podarilo dostať z lietadla von. Záchranári smerujú na miesto nešťastia.



Stroj mala v prevádzke spoločnosť OOO Aeroservice.



Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie potvrdilo nehodu, ktorá sa stala o 18.15 h moskovského času (17.15 h SELČ).



Nehodu mohla spôsobiť chyba pilota spôsobená zlou viditeľnosťou v hmle a zlyhanie motora, uviedol pre TASS zdroj z leteckých služieb. Dodal, že sa prešetrujú aj ďalšie možné teórie.





Všetci pasažieri dopravného lietadla prežili tvrdé pristátie na Sibíri





Všetci pasažieri dopravného lietadla typu L-410 prežili v nedeľu nebezpečné pristátie v Irkutskej oblasti na Sibíri v Rusku. Ukazujú to predbežné informácie, uviedla tlačová služba Ruského vyšetrovacieho výboru, na ktorú sa odvolala štátna tlačová agentúra TASS.



"Podľa predbežných správ sú všetci pasažieri lietadla nažive. Jeden je vo vážnom stave," oznámil výbor.



