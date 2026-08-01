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CESTA K MORU? Chorvátsko hlási kilometrové kolóny a extrémne teplo

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Podľa správy HAK z desiatej hodiny dopoludnia sa pred mýtnicou Lučko na juhozápadnom okraji Záhrebu tvorila približne šesťkilometrová kolóna.

Autor TASR
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Záhreb 1. augusta (TASR) - Mimoriadne horúčavy a niekoľkokilometrové kolóny komplikovali v sobotu dopravu v Chorvátsku na všetkých hlavných ťahoch smerom k moru, uviedol vo vyhlásení na svojej webovej stránke Chorvátsky autoklub (HAK). Informuje o tom TASR.

„Doprava na všetkých hlavných ťahoch smerom k moru je mimoriadne zhustená. Zápchy a kolóny sa tvoria pred mýtnicami a na príjazdových cestách k nim, v úsekoch tunelov, križovatiek a odpočívadiel, ako aj na príjazdoch do turistických stredísk na pobreží, v trajektových prístavoch a na väčšine hraničných priechodov,“ upozornil HAK.

Zároveň vodičom pripomenul, že pri vyššej hustote premávky dochádza častejšie aj k mimoriadnym udalostiam, ktoré dopravu ešte viac spomaľujú, ako sú napríklad dopravné nehody. „V záujme čo najvyššej bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky prosíme vodičov, aby rýchlosť a spôsob jazdy prispôsobili podmienkam na vozovke a dodržiavali bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami,“ dodal HAK.

Vo viacerých oblastiach krajiny navyše platí najvyšší, červený stupeň varovania pred horúčavami. V meste Senj na severe Jadranu neklesla teplota ani počas noci pod 30 stupňov Celzia, pričom na neďalekom letisku v Rijeke namerali v piatok 39,7 stupňa Celzia.

Podľa správy HAK z desiatej hodiny dopoludnia sa pred mýtnicou Lučko na juhozápadnom okraji Záhrebu tvorila približne šesťkilometrová kolóna.
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