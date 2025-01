Dopravu v Česku komplikovala poľadovica

Praha 6. januára (TASR) - Na niektorých miestach Česka stále hrozí riziko poľadovice, ktorá sa na väčšine územia vytvárala už v nedeľu a komplikovala tak dopravu. Prevádzku muselo na niekoľko hodín prerušiť aj pražské letisko. V pondelok by sa podľa meteorológov malo výrazne otepliť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Veľký pozor na poľadovicu aj v ranných hodinách a to najmä na Vysočine, na Morave a čiastočne aj v Čechách, kde sú stále lokálne teploty pod nulou alebo okolo nuly. Výnimočne poľadovica pretrvá aj neskoršie počas dňa, na väčšine miest sa ale veľmi rýchlo a výrazne oteplí," uviedol v pondelok Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociálnej sieti X.



Pred hroziacou poľadovicou vydal ČHMÚ prvé varovanie už v piatok a pre obdobie od nedeľňajšieho poludnia do pondelka rána vydal výstrahu pred nebezpečenstvom vysokého stupňa.



Dopoludnia v niektorých českých regiónoch najskôr snežilo, výrazne napríklad na Vysočine, popoludní sa snehové zrážky začali meniť na mrznúci dážď, z ktorého vzniká poľadovica. Tá spôsobovala problémy na cestách aj železniciach. Niekoľko hodín bola uzavretá diaľnica D5, kde došlo aj k tragickej nehode. Zomrel pri nej policajt, ktorého pri vyšetrovaní inej nehody zrazilo auto.



Podľa hovorcu Riaditeľstva ciest a diaľnic (ŘSD) Jana Rýdla sú diaľničná sieť a cesty prvej triedy prejazdné. Dodal, že cestári počas nedele na údržbu diaľnic a ciest prvej triedy použili 7370 ton soli a 1,21 miliónov litrov soľanky a najazdili pritom takmer 67.000 km. Poďakoval sa tiež vodičom, že väčšina z nich jazdila v kritických chvíľach opatrne.



Poľadovica ovplyvnila aj situáciu na železnici, na niektorých miestach namŕzalo trolejové vedenie a niekoľko tratí dočasne uzavreli popadané stromy. Prevádzku na niekoľko hodín prerušilo aj pražské Letisko Václava Havla. Obmedzenie sa podľa stanice ČT24 dotklo približne stovky letov. Letisko upozornilo cestujúcich, že bude trvať ešte celý pondelok, kým sa časový plán odletov a príletov vráti do bežného stavu. Zamestnanci letiska musia stále odmrazovať pristávaciu dráhu a tiež lietadlá, ktoré v noci stáli na letisku.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)