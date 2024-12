Dopravu v Prahe od rána komplikuje viac než 20 nehôd

Praha 3. decembra (TASR) - Premávku v Prahe od rána komplikuje viac než 20 dopravných nehôd, medzi nimi aj dve vážne s účasťou chodcov. Niektoré nehody zablokovali hlavné ťahy v centre aj na okraji mesta. Polícia vyzýva ľudí, ktorí smerujú do hlavného mesta, aby zaparkovali na okraji metropoly a ďalej sa presúvali hromadnou dopravou, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Upozornenie na veľké dopravné komplikácie v Prahe! Dopravní policajti od dnešného rána riešia viac než dve desiatky nehôd, medzi ktorými sú aj dve vážne nehody s chodcami v ulici Ústecká a na Rašínovom nábreží a tiež vzpriečený kamión cez všetky pruhy na Brnenskej ulici v smere z centra," upozornila polícia na sociálnej sieti X.



Podľa hovorkyne pražskej polície Evy Kropáčovej sa v Prahe v utorok ráno každých desať minút stala nejaká nehoda. Doprava býva v rannej špičke komplikovaná bežne, v utorok situáciu podľa nej ešte zhoršil silný dážď. "Vyzývame vodičov, ktorí mieria do Prahy, aby nechávali auto na okraji Prahy. Dopravná situácia je naozaj komplikovaná," podotkla.



V Brnenskej ulici, ktorá je súčasťou diaľnice D1 na začiatku mesta, sa zrazilo osobné auto s nákladným, kde kamión zablokoval všetky jazdné pruhy. Pražská integrovaná doprava na sieti X uviedla, že táto nehoda a následné obchádzanie diaľnice "kadiaľ sa dá", výrazne komplikuje dopravu v celej juhovýchodnej časti Prahy.



Vážna nehoda sa stala v Ústeckej ulici na začiatku mesta v smere od severu, kde auto zrazilo dieťa. Ďalšie auto zrazilo 35-ročnú chodkyňu v centre mesta na Rašínovom nábreží. Podľa hovorkyne pražskej záchrannej služby Jany Poštovej ju previezli do traumacentra.