Dortmund žaluje miestnu pobočku AfD pre zneužívanie jeho erbu
Alternatíva pre Nemecko sa bráni tým, že mesto v minulosti povolilo iným stranám používať upravenú formu svojho erbu na politické účely.
Autor TASR
Dortmund 12. augusta (TASR) - Západonemecké mesto Dortmund žaluje miestnu pobočku krajne pravicovej politickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) pre spor týkajúci sa jej kampaňových plagátov, na ktorých je vyobrazený erb mesta. Informuje o tom TASR podľa utorkovej správy agentúry DPA.
Hovorca mesta Dormund uviedol, že podnet podajú na okresný súd. Miestna pobočka AfD avizovala, že požiadavkám mesta na odstránenie erbu mesta zo svojich volebných plagátov neplánuje vyhovieť. Komunálne voľby sa v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko uskutočnia budúci mesiac.
Hovorca mesta tvrdí, že strane AfD by mali zakázať používať tisíc rokov starý emblém v jej kampani, na volebných plagátoch, online i na sociálnych sieťach „bez výslovného písomného povolenia“. „Existujúce plagáty by mali byť zničené alebo by mal byť erb na nich zmenený na trvalo a úplne nespoznateľný,“ dodal.
Alternatíva pre Nemecko sa bráni tým, že mesto v minulosti povolilo iným stranám používať upravenú formu svojho erbu na politické účely, napríklad v prípade kresťanských demokratov (CDU) počas komunálnych volieb v roku 2014.
Protiimigračná strana tvrdí, že ku všetkým stranám by sa malo pristupovať rovnako a že žaloba ovplyvní priebeh volebnej kampane. Okrem toho uvádza, že emblém mesta vo svojich publikáciách využívala roky bez akýkoľvek sťažností.
