Dosadený šéf Chersonskej oblasti žiada Rusko o pomoc pri evakuácii

Moskva 13. októbra (TASR) - Šéf ruskej okupačnej správy v ukrajinskej Chersonskej oblasti Vladimir Saldo požiadal vo štvrtok Rusko o pomoc pri evakuácii civilistov. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Navrhli sme všetkým ľuďom z Chersonskej oblasti, nech odídu do iných oblastí, ak chcú, aby sa tak ochránili pred zásahom rakiet," uviedol Saldo na platforme Telegram. "Obraciam sa na vedenie tejto krajiny (Rusko), žiadam vás, aby ste pomohli s organizáciou tejto práce... My, ľudia z Chersonskej oblasti, vieme, že Rusko neopúšťa svojich vlastných," dodal.



Oblasť čelí čoraz väčšiemu počtu raketových útokov, ktoré spôsobujú "vážne škody", uviedol Saldo. Ľudia z Chersonskej oblasti sa evakuujú na polostrov Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, alebo aj do oblastí ležiacich na juhu Ruska.



Kyjev v stredu informoval, že pri protiofenzíve v Chersonskej oblasti znovu získal päť obcí a v minulom týždni sa mu podarilo ovládnuť viac ako 400 štvorcových kilometrov okupovaného územia.



Chersonská oblasť je jednou zo štyroch ukrajinských oblastí (spoločne s Doneckou, Luhanskou a Záporožskou), ktoré Moskva nezákonne anektovala. Samotný Cherson bol prvým veľkým mestom, ktoré Rusko dobylo v rámci invázie na Ukrajinu, pripomína AFP.