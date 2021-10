Dôsledky pandémie pocítili takmer dve tretiny českých podnikateľov

Praha 2. októbra (TASR) - Pandémia nového koronavírusu zasiahla do podnikania približne dvoch tretín podnikateľov a živnostníkov. Tí museli najčastejšie meniť orientáciu svojho podnikania, navyše, zhruba polovica neočakáva žiadny zisk a približne každý ôsmy musel svoje podnikanie ukončiť.



Ako ukázal prieskum NMS Research pre Raiffeisenbank, ktorý zverejnil server novinky.cz, pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené vládne opatrenia ovplyvnili podnikanie 65 % živnostníkov. Zhruba štvrtina sa musela zamerať na novú ponuku produktov a služieb, respektíve orientovať svoje podnikanie iným smerom, a približne osmina musela s podnikaním skončiť. V prípade každého deviateho podnikateľa zasiahli dôsledky pandémie jeho zamestnancov, 9 % podnikateľov zamestnancom nezvýši plat a 2 % museli dokonca prepúšťať.



Na niektorých podnikateľov mali síce pandemické opatrenia aj pozitívny vplyv, takýto vývoj situácie však zaznamenalo iba šesť zo stovky oslovených. Ako povedala hovorkyňa Raiffeisenbank Petra Kopecká, niektorí podnikatelia dokázali situáciu využiť na maximum a rozšíriť svoje portfólio produktov či služieb a prísť s inováciami, ktoré by inak nevznikli, alebo by ich vývoj trval dlhší čas.



Drvivá väčšina však na pandémiu nového koronavírusu doplatila. Takmer polovica (49 %) oslovených podnikateľov nepočíta s tým, že im ich podnikanie prinesie zisk. Necelá štvrtina (24 %) dokonca očakáva stratu.



Iba 27 % živnostníkov uviedlo, že podnikali so ziskom. V drvivej väčšine (72 %) ho chcú uložiť ako rezervu. Štvrtina bude investovať do rozvoja svojej firmy, pätina potom na finančnom trhu. Každý desiaty podnikateľ počíta s tým, že zvýši platy, či vyplatí odmeny svojim zamestnancom.