Došlo k stretom medzi pakistanskými a afganskými pohraničnými silami
Podľa nepotvrdených správ boli zaznamenané straty na oboch stranách hraníc.
Autor TASR
Islamabad 5. decembra (TASR) - Predstavitelia Islamabadu a Kábulu oznámili, že v piatok došlo k stretom medzi pakistanskými a afganskými pohraničnými silami. Agentúra DPA pripomína, že pred približne dvomi mesiacmi zahynuli desiatky osôb počas najhorších cezhraničných zrážok za posledné desaťročia, informuje TASR.
Podľa nepotvrdených správ boli zaznamenané straty na oboch stranách hraníc. K zrážkam došlo v juhozápadnej pakistanskej provincii Balúčistan a v provincii Kandahár v južnom Afganistane, ozrejmil pakistanský predstaviteľ pre DPA. „Streľba trvá už dve hodiny. Je prudká a intenzívna,“ uviedol zástupca pakistanskej pohraničnej polície.
Hovorca afganskej vlády vyhlásil, že jednotky krajiny reagovali na streľbu, ktorú spustil Pakistan. Predstavitelia Islamabadu ale tvrdia, že talibanskí bojovníci začali strieľať na civilné obyvateľstvo cez hranice. V súčasnosti nie je možné jednoznačne overiť tvrdenia krajín, uvádza nemecká agentúra.
Streľba vypukla v piatok približne dva mesiace po smrtiacich zrážkach. Vyvolali ich pakistanské letecké útoky v Afganistane zacielené na vodcu islamistickej milície, ktorá je údajne zodpovedná za cezhraničné údery. Napriek nárastu násilia milícií v Pakistane platí odvtedy medzi obomi krajinami prímerie.
Islamabad obvinil Kábul, že poskytuje útočisko pakistanskému Talibanu, ktorý sa líši od afganského hnutia, a údajne im pomáha pri cezhraničných útokoch namierených proti pakistanským bezpečnostným silám. Afganistan tieto tvrdenia popiera. Pakistanský a afganský Taliban, bývalí spojenci, sa obrátili proti sebe, keď afganské hnutie prevzalo moc v Kábule v roku 2021.
