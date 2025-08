DOSTAL 2 ROKY: Mladíka odsúdili pre podporu IS a plánovanie útoku

Viedeň 2. augusta (TASR) - Pätnásťročný mladík dostal trest odňatia slobody na dva roky pre napojenie na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS) a pre plánovanie teroristického útoku v Rakúsku. Súd však povolil podmienečný odklad časti výkonu trestu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Mladík si zaobstaral bojový nôž s 18-centimetrovou čepeľou a uchovával ho v školskej skrinke. Zbraň sa tam našla po tom, čo znepokojení rodičia kontaktovali domácu spravodajskú službu. Chlapec na pôde školy totiž ukazoval spolužiakom propagandistické videá IS a klipy s odtínaním hláv väzňov a rukojemníkov. Počas domovej prehliadky sa našli aj propagandistické materiály, uvádzalo obvinenie.



Tínedžer prisahal vernosť IS, nadviazal kontakt s ďalšími jeho stúpencami a prezeral si aj návody na výrobu bômb či vykonanie samovražedných útokov, píše DPA. Pri výsluchu sa priznal k plánovaniu útokov a na súde následne súhlasil s verdiktom, podľa ktorého bude musieť absolvovať aj deradikalizačný program.



Mládenec s indickými koreňmi sa do Rakúska prisťahoval ako malé dieťa a v roku 2024 konvertoval z hinduizmu na islam. Úrady ho zadržali 7. marca tohto roka.