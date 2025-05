DOSTALI TREST SMRTI: Tri osoby boli odsúdené kvôli útokom na svätyňu

Teherán 18. mája (TASR) - V Iráne odsúdili tri osoby na trest smrti a niekoľko ďalších uväznili pre podieľanie sa na smrtiacich útokoch v rokoch 2022 a 2023 na šiitskú svätyňu v meste Širáz na juhu krajiny, uviedli v nedeľu tamojšie súdy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Rozsudky sa týkajú strelieb z októbra 2022 a augusta 2023, pri ktorých v mauzóleu Šáh-e Čerág v hlavnom meste provincie Fárs zahynulo 15 ľudí. K útokom sa prihlásila skupina Islamský štát (IS).



„Traja z týchto obžalovaných boli odsúdení na smrť“ za napomáhanie a podnecovanie ku korupcii, ktorá ohrozuje spoločenskú a politickú prosperitu, na základe súdneho konania revolučného súdu v Širáze, uviedol hlavný sudca s odkazom na tamojší justičný portál Mizan. Zároveň dostali aj 25 rokov väzenia za "napomáhanie pri moharebehu" - trestný čin nepriateľstva voči Bohu. Ďalší dvaja údajní členovia skupiny IS dostali 15 a desať rokov väzenia "na základe rozsahu ich spolupráce a vplyvu na teroristické udalosti v Šáh-e Čerágu".



Dve ženy dostali päť rokov väzenia, no súd napokon rozhodol, že ich budú len monitorovať prostredníctvom elektronických náramkov.



Zvyšné časti prípadu vrátane obvinení súvisiacich s obchodovaním so zbraňami sa naďalej skúmajú, ozrejmil hlavný sudca. Proti niektorým rozsudkom sa osoby už odvolali na iránskom najvyššom súde.



V júli 2023 Irán verejne popravil dvoch mužov za prvý útok na svätyňu. Po druhom útoku súdy v auguste 2023 uviedli, že bezpečnostné zložky zatkli deväť cudzincov a nasledujúci mesiac odsúdili na smrť tadžického člena IS.