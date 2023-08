DOSTANE REKORDNÉ ODŠKODNÉ: Muža na Novom Zélande väznili neprávom

Wellington 18. augusta (TASR) - Novozélanďan strávil takmer 18 rokov vo väzení za vraždu, ktorú nespáchal. Teraz dostane rekordné niekoľkomiliónové odškodné. Oznámila to v piatok novozélandská vláda, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Alana Halla odsúdili v roku 1986 na doživotie. Uznali ho totiž za vinného zo smrteľného dobodania muža. Neexistovali pritom žiadne forenzné dôkazy, ktoré by Halla spájali s miestom činu. Útočník mal mať údajne aj inú telesnú výšku a etnickú príslušnosť ako Hall.



Halla v roku 1994 podmienečne prepustili. V roku 2012 ho však opäť poslali do väzenia za porušenie podmienok prepustenia. Nakoniec ho vlani oslobodili a definitívne prepustili.



Novozélandský najvyšší súd zároveň uznal, že pôvodný proces bol nespravodlivý, čo svedčí buď o "extrémnej nekompetentnosti", alebo o "zámernej a nesprávnej stratégii" na dosiahnutie usvedčenia.



Novozélandská ministerka spravodlivosti Deborah Russellová v piatok oznámila, že Hall prijal odškodné vo výške 4,9 milióna novozélandských dolárov (2,67 milióna eur).



Novozélandská vláda sa "bezvýhradne ospravedlňuje za jeho neprávoplatné odsúdenie a uväznenie", uviedla Russellová. Podotkla, že si uvedomuje, že ospravedlnenie ani odškodnenie nikdy celkom nenapravia nespravodlivosť, ktorú tento muž utrpel.



Hallova rodina v reakcii pre médiá prejavila úľavu nad tým, že boj o očistenie jeho mena sa definitívne skončil. "Alan mal 24 rokov, keď ho zatkli. Teraz má 61 rokov," uviedla.