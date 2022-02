Dostávame sa na okraj totalitného režimu, tvrdí iniciatíva Chcípl PES

Praha 8. februára (TASR) - Česká iniciatíva Chcípl PES chystá ďalšiu protestnú akciu proti prijatiu pandemického zákona. Na pražskom Klárove budú od stredajšieho večera petičné stany. Zostať by tam mali až do štvrtka, keď majú o novele hlasovať senátori, informovali v utorok webové Novinky.cz.



"Proti pandemickému zákonu budeme bojovať aj tento týždeň. Novela sa dostala do Senátu, kde ho budú prerokúvať vo štvrtok. Závisí od senátorov, či splnia svoje poslanie, čo je poistka demokracie," oznámil predseda iniciatívy Jakub Olbert.



Senátorom chce hnutie dodať odvahu. "Pevne verím, že mnoho senátorov zistí, že je to krok do totality, a povie novele nie. Pokiaľ však aj Senát podporí novelu pandemického zákona, tak sa dostaneme na okraj totalitného režimu. Je na nás páchané veľké zlo a ešte väčšie sa chystá. Uvidíte na jeseň," vyhlásil.



V stredu sa proti novele začne približne o 18.00 h na malostranskom námestí Klárov akcia, ktorú zástupcovia hnutia nazývajú "tábor ľudu". Trvať by mala do štvrtka.



Na Klárov by zhruba o 20.00 h tiež mali doraziť konvoje áut, ktoré vyjdú napríklad z Karlových Varov, Českých Budějovíc, Ostravy, Liberca či Poděbrad. Zástupcovia hnutia Chcípl PES očakávajú, že v konvoji pôjdu stovky automobilov.



Pandemický zákon má vo štvrtok prerokovať Senát, kde má súčasná vládna koalícia väčšinu. Nie je však jasné, či horná komora parlamentu vládnu novelu podporí. Proti zmene zákona budú zrejme hlasovať i niektorí senátori z radov ODS a STAN.