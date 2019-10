Dôstojník ozbrojených síl USA vypovedal o tlaku Trumpa na Zelenského

Washington 30. októbra (TASR) - Dôstojník ozbrojených síl USA a expert na Ukrajinu pôsobiaci v Bielom dome oznámil vyšetrovateľom podozrení vznesených voči prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi v súvislosti s impeachmentom, že bol znepokojený telefonátom, ktorý v júli absolvoval Trump s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Ako v noci na stredu spresnila agentúra DPA, poručík Alexander Vindman vypovedal, že Trump počas telefonátu z 27. júla opakovane vyvíjal tlak na Zelenského, aby sa začalo vyšetrovanie voči bývalému viceprezidentovi USA Joeovi Bidenovi a ukrajinskej plynárenskej spoločnosti spájanej s jeho synom.



"Táto výzva ma znepokojovala. Nemyslel som si, že je správne požadovať, aby zahraničná vláda vyšetrovala amerického občana," uvádza sa v prepise Vindmanovej výpovede. Tá síce bola neverejná, ale americké médiá zverejnili jej prepis.



Vindman uviedol, že mal obavy, že vyšetrovanie Joea Bidena, ktorý by mohol byť na budúci rok kandidátom demokratov v prezidentských voľbách proti Trumpovi, a jeho syna Huntera by mohlo oslabiť podporu Ukrajiny v Kongrese, ako aj americkú národnú bezpečnosť.



Demokrati, ktorí vedú vyšetrovacie konanie, uviedli, že ak vojenská pomoc pre Ukrajinu bola pozastavená na základe žiadosti o vyšetrenie Trumpovho politického súpera, bolo by to neprijateľné zneužitie moci.



Trump v jednom zo svojich najnovších tvítov položil otázku, či Vindman bol svedkom toho telefonátu, o ktorom sa hovorí. Prezident uviedol, že prepis telefonátu potvrdzuje, že na Zelenského nebol vyvíjaný žiadny tlak na začatie vyšetrovania.



Agentúra DPA dodala, že Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu bude vo štvrtok hlasovať o rezolúcii s cieľom formálne schváliť prebiehajúce vyšetrovanie, ktoré by mohlo viesť až k ústavnej žalobe na prezidenta Donalda Trumpa (tzv. impeachmentu).



Štvrtkové hlasovanie podľa tohto zdroja "upraví ďalšie kroky týkajúce sa vyšetrovania" s tým, že demokratov o tomto pláne informovala predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová, ktorá prisľúbila, že Trumpovi zaistí právnu ochranu.



Podľa AFP sa zdá, že ide o snahu čiastočne zameranú na potlačenie kritiky republikánov, že vyšetrovanie je "nespravodlivé" a vedené za zatvorenými dverami.



Je pravdepodobné, že členovia Snemovne rezolúciu vo štvrtok schvália.