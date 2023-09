Dotácie na zelenšiu výrobu v Tata Steel môžu ohroziť 3000 miest

Londýn 15. septembra (TASR) - Približne 3000 zamestnancov v najväčšej britskej oceliarni Tata Steel v Port Talbot čelí vyhliadke na stratu miesta v rámci vládneho balíka na podporu výroby tzv. zelenšej ocele. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Britská vláda v piatok oznámila, že poskytne 500 miliónov libier (582,22 milióna eur) na ekologickejšiu výrobu ocele v Port Talbot v južnom Walese.



Tata, indický konglomerát, ktorý vlastní oceliareň, použije tieto financie na výmenu dvoch uhoľných vysokých pecí za novú elektrickú oblúkovú pec. To pomôže zabezpečiť 5000 z viac ako 8000 pracovných miest. Konglomerát Tata so sídlom v Bombaji hrozil totiž zatvorením obrieho závodu, pokiaľ nedostane štátnu pomoc na dekarbonizáciu výroby a zníženie emisií.



Oceliareň v Port Talbot je najväčším producentom emisií uhlíka v Spojenom kráľovstve. Vláda sa snaží pomôcť spoločnostiam Tata Steel a British Steel, ktorú prevádzkuje čínska skupina Jingye, nahradiť "špinavé" vysoké pece.



Ministerka obchodu a podnikania Kemi Badenochová ocenila "historický balík podpory", ktorý ochráni pracovné miesta a oceliarsky priemysel a zároveň pomôže podporiť hospodársky rast Spojeného kráľovstva.



Odmietla obavy z potenciálnej straty pracovných miest a trvala na tom, že vláda "zachraňuje pracovné miesta, ktoré by boli inak stratené".



"Bez tejto investície by sme pravdepodobne videli koniec výroby ocele v tejto časti krajiny a možno v celom Spojenom kráľovstve," uviedla.



Podľa odhadu vlády výmena uhoľných vysokých pecí v Port Talbot "zníži celkové emisie uhlíka Spojeného kráľovstva o približne 1,5 %".