Dôvera amerických stavbárov v ekonomiku vo februári vzrástla

Washington 15. februára (TASR) - Americkým stavbárom sa aj vo februári zlepšila nálada, už druhý mesiac po sebe. Ich dôvera v ekonomiku pritom vzrástla viac, ako sa očakávalo. Ukázal to najnovší prieskum banky Wells Fargo a Národného združenia staviteľov domov (NAHB). TASR o tom informuje na základe správy RTTNews



Podľa výsledkov prieskumu sa index dôvery amerických stavbárov vo februári zvýšil na 42 bodov z 35 bodov v januári. To je jeho najväčšia hodnota od septembra 2022. Prekonala aj odhady analytikov, ktorí očakávali, že index dosiahne vo februári 37 bodov. Jeho nárast predstavuje tiež najväčší medzimesačný zisk za takmer desať rokov, ak nepočítame výkyvy počas roku 2020, keď USA zasiahla prvá vlna pandémie ochorenia COVID-19.



Hodnota indexu však aj vo februári zostala pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast v danom odvetví od poklesu.



"Zatiaľ čo index zostáva pod prahovou hodnotou 50 bodov, jeho zvýšenie od decembra, keď bol na úrovni 31 bodov na 42 bodov do februára, je pozitívnym signálom pre trh," povedal hlavný ekonóm NAHB Robert Dietz.



Dodal, že aj keď Federálny rezervný systém (Fed) naďalej sprísňuje podmienky menovej politiky, predpovede naznačujú, že trh s bývaním prekonal vrchol hypotekárnych sadzieb pre tento cyklus. A hoci sa očakáva kolísanie hypotekárnych sadzieb a nákladov na bývanie, stavebný trh by mal byť schopný dosiahnuť stabilitu v nadchádzajúcich mesiacoch, domnieva sa Dietz.



K väčšiemu, než očakávanému nárastu indexu vo februári prispeli všetky tri jeho zložky, ktoré si pripísali zisky už druhý mesiac po sebe.



Konkrétne, čiastkový ukazovateľ súčasných podmienok v stavebníctve vzrástol vo februári na 46 zo 40 bodov v januári, čiastkový index očakávaní v nasledujúcich šiestich mesiacoch stúpol na 48 z 37 bodov a vyhliadky na záujem potenciálnych kupcov sa zvýšili na 29 z 23 bodov.



Trhy teraz s napätím vyčkávajú na správu o novej výstavbe rezidenčných nehnuteľností v januári.