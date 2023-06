Dôvera v českého prezidenta sa po jeho nástupe do úradu značne zvýšila

Praha 1. júna (TASR) — Dôvera obyvateľov Česka v prezidenta Petra Pavla sa po jeho nástupe do úradu značne zvýšila. Najnovšie údaje Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM) ukazujú, že Pavlovi dôverujú takmer tri pätiny ľudí, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Súčasnej hlave štátu vyjadrilo dôveru 58 percent ľudí, z toho 24 percent uviedlo, že jej "rozhodne dôveruje". Naopak nedôveru uviedlo 36 percent opýtaných. Pavlov predchodca Miloš Zeman získal v poslednom prieskume dôveru 38 percent Čechov.



Tradične najviac ľudí dôveruje starostom (67 percent) a obecným zastupiteľstvám. Najnižšiu dôveru majú Poslanecká snemovňa a vláda, zhodne 32 percent.



V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom z februára a marca tohto roka sa hodnotenie inštitúcií významne neposunulo. "V prípade novozvoleného prezidenta však môžeme vidieť, že dôvera k nemu je o 20 percentuálnych bodov vyššia a nedôvera o 25 percentuálnych bodov nižšia než bola na prelome roka pri jeho dosluhujúcom predchodcovi," upozornil CVVM.



Vyššiu nespokojnosť podľa autorov výskumu vyjadrovali ľudia nad 55 rokov, respondenti so stredným a nižším vzdelaním, dôchodcovia a tí, ktorí volia hnutie ANO, SPD či stranu KSČM. Nespokojní sú aj nevoliči a ľudia, ktorí skúmaným inštitúciám nedôverujú.



Výskum CVVM sa uskutočnil od 27. marca do 22. mája a zapojilo sa doň 834 respondentov starších než 15 rokov.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)