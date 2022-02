Dôverník prezidenta Madura Alex Saab bol informátorom USA

Miami 17. februára (TASR) - Alex Saab, kolumbijský podnikateľ a blízky spolupracovník režimu venezuelského prezidenta Nicolása Madura, bol v roku 2018 informátorom amerického Úradu pre kontrolu obchodu s drogami (DEA). Píše sa o tom v súdnom dokumente, ktorý v stredu zverejnili v americkom štáte Florida. TASR informáciu prevzala od agentúry AFP.



Saab a jeho obchodný partner Alvaro Pulido v USA čelia obvineniam z prevádzkovania siete, ktorá zneužívala potravinovú pomoc určenú pre Venezuelu. Táto dvojica údajne zaslala z Venezuely viac ako 350 miliónov dolárov na účty v zahraničných krajinách vrátane USA.



Saab sa v stredu (16. februára) postavil pred súd na Floride, píše agentúra AP. Niekoľko hodín po zverejnení súdnych dokumentov úlohu informátora poprel.



Podľa súdnych dokumentov počas svojho pôsobenia v úlohe informátora americkým úradom poskytol viac ako 12 miliónov dolárov zo svojich nezákonných aktivít. Takisto s americkými úradmi uzavrel dohodu, na základe ktorej sa mal do 30. mája 2019 dostaviť do USA a postaviť sa pred súd za legalizáciu výnosov z trestnej činnosti.



Americké úrady voči nemu o dva mesiace neskôr vzniesli obvinenia z prania špinavých peňazí. Súd v novembri 2019 väčšinu obvinení zamietol. Saab však stále čelí obvineniam zo sprisahania s cieľom dopustiť sa prania špinavých peňazí, za čo mu hrozí trest odňatia slobody na 20 rokov.



Zatkli ho na Kapverdách 12. júna 2020. Tento ostrovný štát ho neskôr vydal do USA, aby tam čelil vzneseným obvineniam. Madurová vláda sa vydaniu Saaba do USA usilovala zabrániť, pripomína AFP.