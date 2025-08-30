Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
DOVOLENKÁRI, POZOR: Taliansko sužuje nepriaznivé počasie

Pri Gardskom jazere došlo k zaplaveniu ulíc a podzemných garáží a vyvracaniu stromov.

Autor TASR
Rím 30. augusta (TASR) - Mimoriadne nepriaznivé počasie zasiahlo v týchto dňoch sever Talianska vrátane turistami vyhľadávaných regiónov, informuje TASR podľa piatkovej správy agentúry DPA.

Od štvrtka zasahovali talianski hasiči viac než 1300-krát, a to predovšetkým v Lombardsku, Benátsku, Piemonte a Toskánsku. K upokojeniu situácie, ktorej spúšťačom bola búrka Erin, medzitým nedošlo ani v priebehu piatka, uviedli zdroje hasičov.

Len v Lombardsku došlo napríklad až k 500 zásahom, keď silný vietor strhával strechy domov a vyvracal stromy. Radnica v Miláne nariadila uzatvorenie všetkých parkov a plôch so zeleňou v meste.

Vo štvrtok došlo v oblasti letiska Miláno - Malpensa k záplavám a niektoré jeho časti boli uzavreté, k zrušeniu letov však nedošlo.

Vo Florencii zostali parky a cyklotrasy pozdĺž rieky Arno zatvorené a na pobreží boli uzatvorené aj plážové rezorty, píše DPA.

V obľúbených turistických destináciách na ligúrskom pobreží, ako sú La Spezia a Cinque Terre, boli zaznamenané nárazy vetra s rýchlosťou cez 110 kilometrov za hodinu.

V Benátsku používatelia sociálnych médií zdieľali snímky, na ktorých boli krúpy takmer také veľké ako tenisové loptičky. Civilná ochrana tiež hlásila vyše 1000 prípadov výpadkov prúdu v severnom Piemonte.

Južné Tirolsko zaznamenalo podľa tamojších hasičov aj početné výjazdy kvôli zaplaveným pivniciam a menším zosuvom pôdy. V Parme (Emilia-Romagna) spadlo za hodinu až 50 milimetrov zrážok – toľko, koľko by za normálnych okolností spadlo za celý august.

Pri Gardskom jazere došlo k zaplaveniu ulíc a podzemných garáží a vyvracaniu stromov. Malebná ulica „Strada della Forra“ bola preventívne uzavretá kvôli riziku zosuvov.
