Dovolenkári v Grécku, pozor: Pre vietor prerušili trajektovú dopravu
Autor TASR
Atény 8. augusta (TASR) - Úrady v Grécku v piatok pre silný vietor nariadili dočasné prerušenie premávky trajektov, ktoré zabezpečujú prepravu medzi ostrovmi. Vietor, ktorý miestami v nárazoch dosahuje rýchlosť 88 kilometrov za hodinu, vyvoláva aj obavy z rozšírenia lesných požiarov - najmä na východe a juhu krajiny.
Ako TASR informuje na základe správy agentúry AFP, pokiaľ ide o dopravu, kritická situácia je najmä v južnej časti Egejského mora a v Krétskom mori. Prístavy v blízkosti Atén boli uzavreté pre trajektovú dopravu do všetkých častí okrem najbližších ostrovov, čo ovplyvnilo aj cestovanie desaťtisícov turistov.
Meteorologická služba predpovedá aj na víkend silný severný vietor dosahujúci až 9. stupeň Beaufortovej stupnice s nárazmi blížiacimi sa k 100 kilometrom za hodinu, a to najmä na východe pevninského Grécka, na Kykladách a v častiach Kréty.
Úrady vo svojom vyhlásení upozornili, že existuje „veľmi vysoký potenciál vypuknutia lesných požiarov spôsobených vetrom“, najmä na východe a juhu krajiny. Situácia je obzvlášť kritická v regiónoch, kde nepršalo.
V piatok ráno vypukol lesný požiar neďaleko dediny Karavados v južnej časti ostrova Kefalónia v Iónskom mori. Vyžiadal si evakuáciu a rozsiahlu operáciu hasičských zborov. Požiar sa šíri cez poľnohospodársku a zalesnenú pôdu.
Očakáva sa, že teploty v západnom Grécku v piatok stúpnu až na 40 stupňov Celzia, zatiaľ čo východ zostane chladnejší pod vplyvom vetra meltemi. Ide o silný, suchý a studený severný až severozápadný vietor, ktorý fúka v Egejskom mori v letných mesiacoch, pričom môže byť nebezpečný pre námornú dopravu. Zároveň však poskytuje dobré podmienky pre vodné športy.
V júni tohto roku bol v Grécku zaznamenaný najsilnejší a najčastejší vietor meltemi za uplynulých 17 rokov - intenzívne poryvy vetra hlásili 24 z 30 júnových dní.
