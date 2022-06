Dovoz ruskej ropy do Indie a Číny rastie, keďže Západ sa jej vyhýba

Indický šéf diplomacie Subrahmanjam Džajšankar, archívna snímka. Foto: TASR

Naí Dillí 18. júna (TASR) - India, Čína a ďalšie ázijské krajiny sa pre Moskvu stávajú čoraz dôležitejším zdrojom príjmov z ropy. A to aj napriek silnému tlaku zo strany USA, aby nezvyšovali svoje nákupy po invázii Ruska na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy AP.Predaje v Ázii zvyšujú príjmy z ruského exportu v čase, keď sa USA, Európska únia (EÚ) a ich spojenci snažia obmedziť finančné toky podporujúce vojnové úsilie Moskvy. Západ zaviedol bezprecedentné sankcie proti Moskve za vojnu na Ukrajine.India podľa údajov spoločnosti Kpler v roku 2022 doposiaľ nakúpila takmer 60 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ruskej ropy v porovnaní s 12 miliónmi barelov za celý rok 2021.Dodávky do iných ázijských krajín, ako je Čína, sa v uplynulých mesiacoch zvýšili tiež, ale v menšom rozsahu.Aj Srí Lanka, ktorá zápasí s vážnou hospodárskou krízou, uviedla, že môže byť nútená nakupovať viac ropy z Ruska, pretože sa zúfalo snaží udržať ekonomiku v chode.Od ruskej invázie na Ukrajinu koncom februára globálne ceny ropy prudko vzrástli. To je pre rafinérie v Indii a ďalších chudobnejších krajinách dodatočná motivácia pre odber ropy, ktorú im Moskva ponúka za výrazné zľavy.Význam týchto trhov pre Rusko vzrástol po tom, čo 27-členná EÚ, jej hlavný trh s fosílnymi palivami, ktoré zabezpečujú väčšinu zahraničných príjmov Moskvy, schválila zastavenie väčšiny nákupov ruskej ropy do konca tohto roka.Uralská ropy tak mení smer a namiesto do Európy prúdi do Ázie, pričom India sa stala jej najväčším nákupcom, nasledovaná Čínou. Správy o sledovaní lodí ukazujú, že Turecko je ďalšou kľúčovou destináciou.India tak nakupuje lacnú ropu, spracúva ju a vyváža hotové "neruské" produkty, pričom môže na tom získať veľké marže.V máji priplávalo asi 30 ruských tankerov k indickým brehom a vyložili približne 430.000 barelov ropy denne. Podľa nezávislého Centra pre výskum energie a čistého ovzdušia (CREA) so sídlom v Helsinkách vo Fínsku, od januára do marca doviezla pritom India v priemere len 60.000 barelov ropy denne.Nákupy zintenzívnili aj čínske štátne a nezávislé rafinérie. Podľa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) bola v roku 2021 Čína najväčším samostatným nákupcom ruskej ropy a odobrala v priemere 1,6 milióna barelov denne, čo je rovnomerne rozdelené medzi potrubia a námorné trasy.A hoci je indický dovoz oproti čínskemu stále len asi štvrtinový, prudký nárast od začiatku vojny je potenciálnym zdrojom napätia medzi Washingtonom a Naí Dillí.USA uznávajú, že India potrebuje cenovo dostupnú energiu, ale upozorňujú, že príjmy z ruskej ropy živia vojenskú mašinériu Moskvy.Indický minister zahraničných vecí Subrahmanjam Džajšankar na kritiku dovozu ruskej ropy odpovedal protiotázkou: "," povedal na nedávnom fóre GLOBSEC na Slovensku s odkazom na európsky dovoz ruského plynu.Vývoz ropných produktov z Indie, ako je nafta, medzitým vzrástol na 685.000 barelov denne z 580.000 barelov denne pred inváziou na Ukrajinu. Veľká časť exportu nafty sa predáva v Ázii, ale zhruba 20 % bolo prepravených cez Suezský prieplav smerujúci do Stredozemného mora až Atlantiku, teda v podstate do Európy alebo USA, povedal Lauri Myllyvirta, hlavný analytik fínskeho centra CREA.India tak umožňuje ruskej rope, aby sa dostala na západné trhy, dodal.