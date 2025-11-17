< sekcia Zahraničie
Dovoz zlata vyhnal obchodný deficit Indie na rekordných 42 miliárd USD
Autor TASR
Naí Dillí 17. novembra (TASR) - Obchodný deficit Indie vzrástol v októbri na historické maximum, pod čo sa podpísal vysoký dovoz zlata. Výrazne však vývoj indického obchodu ovplyvnil aj pokles exportu do USA. Informovala o tom agentúra Reuters.
Obchodný schodok Indie dosiahol v októbri 41,68 miliardy USD (35,95 miliardy eur), zatiaľ čo v septembri predstavoval 32,15 miliardy USD. Analytici pritom počítali s poklesom obchodného schodku na 28,8 miliardy USD.
Vývoj obchodu výrazne ovplyvnil dovoz zlata. India doviezla v októbri zlato v hodnote 14,7 miliardy USD. Na porovnanie, v predchádzajúcom mesiaci dovoz tejto komodity predstavoval 9,6 miliardy USD.
Okrem toho klesol vývoz do USA. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa znížil o takmer 9 %. Dôvodom sú vysoké americké dovozné clá, ktoré zasiahli viaceré indické produkty ako textil, drahokamy, šperky či ustrice.
(1 EUR = 1,1593 USD)
