DOŽIVOTIE ZA TÝRANIE: Súd poslal do väzby rodičov za vraždu syna
Obvinenia sa opierali o správy a fotografie, ktoré si medzi sebou vymieňali rodičia, obaja vo veku 27 rokov.
Autor TASR
Innsbruck 9. februára (TASR) - Krajinský súd v rakúskom Innsbrucku v pondelok odsúdil mladý pár na doživotné väzenie za vraždu a dlhodobé týranie ich trojročného syna. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a APA.
Súdna lekárka vypovedala, že chlapec vážil v čase smrti v máji 2024 len štyri kilogramy. „Dieťa malo tvár starého človeka a telo bolo len koža a kosti,“ uviedla.
Hovorkyňa súdu oznámila, že matku po vynesení rozsudku umiestnili do zariadenia pre psychicky narušených páchateľov trestných činov. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný a je možné sa proti nemu odvolať.
Dieťa našli v meste Kufstein v spolkovej krajine Tirolsko, neďaleko hraníc s Nemeckom. Podľa obžaloby ho rodičia celé mesiace zatvárali do tmavej miestnosti, zväzovali, bili a poskytovali mu len minimum jedla a vody.
Obvinenia sa opierali o správy a fotografie, ktoré si medzi sebou vymieňali rodičia, obaja vo veku 27 rokov. Podľa prokuratúry sa navzájom povzbudzovali a zabávali na utrpení vlastného syna. Pár má ďalšie tri dcéry, ktoré nevykazovali známky utrpenia.
Agentúra APA uviedla, že obaja rodičia sa k činom priznali. Otec na súde vyhlásil, že si svoje správanie nevie vysvetliť. Matka sa k obvineniam nevyjadrila. Jej obhajoba argumentovala psychickým vyčerpaním po viacerých tehotenstvách. Súdny psychiater konštatoval, že žena bola vážne psychicky narušená a za svoju situáciu obviňovala syna.
